Facundo Moyano: “La sociedad dejó en claro en 2015 y 2017 que este es un partido entre dos”

El diputado nacional Facundo Moyano (Red por Argentina) dijo que la oposición debe unirse “dejando de lado los egos” para enfrentar a Cambiemos en las próximas elecciones “porque la sociedad dejó en claro en 2015 y 2017 que este es un partido entre dos”.

“Tenemos que asumir errores y decir que vamos a ser mejores que el Gobierno y también mejores que lo que había antes. Hoy el país está mal, pero tampoco estábamos en el paraíso”, aseguró además, en una entrevista. Moyano llegó el último viernes a la localidad balnearia en la que nació hace 34 años, y su agenda hasta mañana incluirá recorridas por comedores y merenderos, reuniones con los trabajadores en conflicto de la tradicional confitería Boston y una visita al club Alvarado, del que fue presidente. Ex integrante del Frente Renovador, señaló además que confía en que Sergio Massa se sume al armado en torno al peronismo, y elogió a Roberto Lavagna, aunque señaló que “más allá de los trascendidos, él debería manifestarse en función de una candidatura”.

Aseguró que cree que “para la oposición el tiempo pasa rápido. Falta poco. Y hay que apostar a unirse, pero con una propuesta que no solamente tenga un plan económico, de seguridad y transparencia, y que sólo sea superior a Cambiemos, sino también a lo que estuvo antes. Una de las claves para recuperar la confianza de la sociedad es decir que vamos a ser mejores que lo que hay pero también que lo que hubo”.

Aseveró además que “necesitamos una autocrítica muy importante. Porque si ganó Cambiemos fue por mérito de ellos, pero también por errores de los que estaban”. Moyano afirmó que “la oposición y el peronismo tienen que estar unidos. El límite es Cambiemos y todo aquel que abone a su política. Me refiero, por ejemplo, a (Juan Manuel) Urtubey, a quien yo ubico más cerca del oficialismo, por sus actitudes y su rol político”.

Asimismo, sobre Massa dijo que espera que “sea una cuestión de especulación política y no que realmente tenga decidido ser funcional a Cambiemos. Entiendo que hay gente que no está en ninguno de los dos polos. Pero hay una polarización que existe y es real. Y creo que después de dos elecciones, la sociedad dejó en claro que es un partido entre dos, y los dirigentes tenemos que interpretarlo”.