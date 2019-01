Ferro recibe en el inicio a “Curu”

CAMBA CUA JUGO UN AMISTOSO CON ESTUDIANTES

Aprovechando que ambos tuvieron fecha libre en el inicio de la competencia por la región Litoral Norte del torneo Regional Federal Amateur 2019, Cambá Cuá se midió ayer en cancha de Huracán Corrientes en un partido de carácter amistoso frente a Estudiantes, bicampeón de la Liga Chaqueña.

Fueron tres “mini” partidos donde si bien ambos equipos no pudieron abrir el marcador y no se sacaron ventajas, sirvió para que el DT del “Camba”, Walter Zacarías y su cuerpo técnico pudieran probar formalmente a los refuerzos del plantel y que los jugadores comiencen a tener rodaje futbolístico.

En los encuentros ambos equipos no se sacaron diferencias, pero sirvieron para comenzar a agarrar ritmo de cara al certamen.

Cabe recordar que Cambá Cuá forma parte del Grupo 3 de la región Litoral Norte y debutará el 3 de febrero ante el Deportivo Mandiyú. En tanto que Estudiantes de Resistencia conforma el Grupo 6, también de la zona Litoral Norte.