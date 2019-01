Tras “La Noche de los Testeos” de VIH, la prevención llegará a los corsos

Con el propósito de avanzar en la detección precoz del VIH, ayer se realizó en costanera “La Noche de los Testeos” una campaña centrada en brindar información sobre el virus, como así en la realización de chequeos gratuitos y rápidos. Dada la convocatoria tienen previsto extender la campaña en eventos y también llegar a los barrios.

Así lo indicó el subsecretario de Salud municipal, Arturo Sandoval, quien afirmó: “El año pasado hemos realizado un convenio con la Fundación AHF -que es la coordina dicha campaña- y sus actividades las hemos incorporado a nuestros operativos. Participamos de La Noche de los Testeos, y mismas acciones las llevaremos a eventos como los corsos barriales”.

En lo que respecta al trabajo de promoción sanitaria, un voluntario de la Fundación AHF Argentina, César comentó su experiencia tras haberse realizado el testeo. “En Buenos Aires, en un espacio público me invitaron a ser parte del testeo, del cual participé, y como psicólogo social me interesó la movida. Me atrajo de tal manera que hace un año comencé con las indagaciones para sumarme a algún voluntariado y decidí buscar al mismo grupo, desde entonces comencé a “militar” como digo desde adentro para ofrecer el servicio a otros”, comentó César a El Litoral.

Destacó que la primera barrera que deben pasar, a la hora de convocar a los transeúntes a realizarse el testeo, es la de la desinformación. “Algunas personas escuchan VIH y se asustan. Hay mucho estigma todavía y por eso buscamos trabajar más en la concientización y el testeo es muy importante a la hora de prevenir”, precisó César.

De hecho, el año pasado regularmente se ubicaban en plaza Vera para realizar testeos, y en cada acción detectaban al menos una persona con VIH, a quien luego brindaron acompañamiento para que realice los debidos tratamientos.