Cruce de acusaciones entre Aoem y Festramco

La decisión tomada por el gremio que representa a los municipales de Capital, de desafiliarse de Festramco y Coema, sigue generando polémica y distintas reacciones. Desde la Federación salieron al cruce y rechazaron “por falaces y mentirosos” los argumentos utilizados por el secretario general de la Aoem, Rodolfo Medina, en relación a que no fueron invitados al congreso del pasado 12 de enero, donde se renovaron las autoridades.

Aseguraron que la convocatoria se formalizó en un congreso previo (24 de noviembre), donde se trató memoria y balance, “reunión de la que no han querido participar ya que se retiraron del lugar sin mediar causas ni explicaciones”, y argumentaron que además se cumplió con la publicación en un matutino local.

En tanto, desde Aoem aseguraron que lo señalado por Festramco no es cierto y recordaron que en el congreso de noviembre no se les permitió el ingreso y tampoco recibieron una invitación formal para el plenario realizado semanas atrás. “Somos el gremio con más congresales y resulta que no nos notificaron de la renovación de autoridades”, espetó el secretario gremial Walter Gómez.

Aseguró que la desafiliación se realizó siguiendo el estatuto sindical y que no están preocupados por una posible judicialización.

Anticiparon que en las próximas semanas convocarán a una asamblea para evaluar qué medida se tomará con algunos afiliados de la Aoem que sí estuvieron presentes en el congreso de Festramco, “arrogándose un título que no les corresponde”, sostuvo el dirigente sindical.