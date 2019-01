Provincia amplía operativos para agilizar trámites en la emergencia agropecuaria

Luego de la declaración de emergencia agropecuaria en el orden provincial -por seis meses desde el 1 de enero- y su correspondiente homologación a nivel nacional, desde hoy comenzarán a recibir las declaraciones juradas de los productores afectados. Este es el primer trámite para gestionar la asistencia estatal por daños. En este contexto, el ministro de la Producción, Jorge Vara, anticipó ayer a El Litoral que en el transcurso de esta mañana mantendrá un encuentro con las distintas direcciones del organismo provincial que comanda, para agilizar el trámite y alcanzar a todos los productores. Así, no sólo coordinarán la recepción del requisito exigido en primera instancia en la sede ministerial y delegaciones del interior, sino que diagramarán un operativo para incursionar con un equipo especial en el territorio provincial “para llegar a cada productor que lo necesite”, indicó Vara.

La idea es evitar cualquier obstáculo administrativo en la tramitación de la ayuda, en particular aquellos relacionados a la falta de tiempo por largas distancias que sortear.

Considerando que en este primer mes del año, Corrientes afronta una crisis hídrica de importancia que afecta en mayor o menor medida a casi toda la variedad de producción local, desde arroz y ganado, pasando por hortalizas y de sementera baja.

En paralelo, continúa el monitoreo permanente de las condiciones meteorológicas, en especial, si hay alerta por abundantes precipitaciones. Hasta ahora el tiempo dio un respiro a la provincia, muy castigada en la primera quincena de enero, panorama lluvioso que se extendió un poco en la segunda parte de este mes. Sin embargo, mejores condiciones en las últimas semanas (salvo temporales con fuertes vientos en determinadas áreas) empezaron a dar un respiro a los sectores productivos golpeados por las abundantes precipitaciones y las consecuentes inundaciones.

En cuanto a los pronósticos meteorológicos, el titular de la cartera productiva señaló que “no se esperan abundantes lluvias para esta semana, salvo algunas precipitaciones de pocos milímetros que no generarían más complicaciones. Incluso, esas buenas perspectivas alcanzarían a la segunda semana de febrero. Y si se cumplen estos pronósticos, comenzará a aliviarse la situación general, más allá de los daños ya producidos

Actualmente, el Ministerio de la Producción diagrama la agilización de ayuda para el campo, y aunque son varias las zonas de la provincia en problemas, preocupa de manera especial lo que sucede en la costa del río Uruguay. “Si bien el agua está drenando muy bien en los afluentes del Paraná, en la costa del Uruguay el panorama es más complejo. Sobre todo, en Alvear, La Cruz, Paso de los Libres y Monte Caseros. Por eso, posiblemente el miércoles vaya una comisión especial a esa zona, donde el agua escurre más lento ante el aumento del caudal del río principal, lo cual hace más lento el escurrimiento”, explicó Vara. En tanto, destacó la labor conjunta con la Nación y dijo que la visita del secretario de Agroindustria de la Nación, Luis Miguel Etchevehere, la semana pasada y su reunión en Goya con los afectados por la crisis hídrica fue muy positiva. “Se trabaja muy bien y se está cerca de los productores”, remarcó Vara.