Puesteros de la rotonda reclaman falta de limpieza de los baños químicos

Los comerciantes afectados por el incendio del paseo de compras frente a la rotonda se encuentran molestos por el incumplimiento del servicio de limpieza y mantenimiento de los baños químicos que utilizan en la plaza del Mercosur, donde se asentaron provisoriamente.

En diálogo con El Litoral, uno de los puesteros comentó que “pasaron 12 días y el que alquila los baños al Municipio no viene, cuando es su obligación hacerlo una vez por semana”. La situación no es nueva, ya que el mismo problema se dio en reiteradas ocasiones desde que se instalaron en el predio del 17 de Agosto.

Además, los feriantes prestaron los baños para un evento chamamecero que se realizó allí en la plaza, y luego del cual tampoco acudió el servicio de limpieza de los módulos sanitarios.

“Tenemos pocos clientes y encima ahora hay un olor insoportable”, comentó uno de los trabajadores del lugar. Además, contó que “tuvimos que mover los baños y llevarlos un poco más lejos porque realmente no se aguantaba”.