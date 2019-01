River cayó con Patronato y acumula tres derrotas consecutivas de local

River Plate perdió ayer con Patronato de Paraná (1-3), continúa en caída libre y acumuló su tercera derrota seguida como local, al cabo de la 16ta. fecha de la Superliga de fútbol de Primera División.

El equipo dirigido por Marcelo Gallardo, que se adjudicó la Copa Libertadores en diciembre pasado, ingresó en crisis futbolística y de resultados, con lo que no pudo lograr el objetivo de acercarse a la línea de vanguardia, más bien cada vez está más lejos del líder Racing.

Por el contrario, Patronato, el conjunto que está entreverado en la parte baja de la tabla de los promedios y lucha por no descender, aprovechó todas las invitaciones y licencias que otorgó un elenco “millonario” alternativo para festejar un triunfo histórico. Y valioso.

El atacante paraguayo Gabriel Ávalos (ex Crucero del Norte de Posadas, Nueva Chicago y Godoy Cruz de Mendoza) resultó el héroe de los dirigidos por Mario Sciacqua.

El atacante “rojinegro” convirtió sucesivamente a los 12, y 35 minutos de la primera parte, además de facturar el tercero, a los 8 minutos del complemento.

El pibe Cristian Ferreira (ST. 18') descontó para la escuadra de Núñez, que venía de sucumbir con Defensa y Justicia (0-1) y Unión de Santa Fe (1-2), también en el Monumental.

Más allá de las ventajas lógicas que entregó por incluir una alineación casi sin rodaje anterior, River volvió a mostrar fragilidad defensiva, siendo permeable a cualquier ataque visitante. Como un boxeador frágil de mandíbula que cae ante el primer golpe.

Eso le ocurrió cuando Avalos empezó a redondear su tarde de gloria, con un remate bajo y cruzado, tras una equivocación de Bruno Zuculini.

Aun cuando asumió las riendas del cotejo, el equipo del “Muñeco” Gallardo volvió a exhibir falta de fluidez en el traslado y bastante repetición a la hora de atacar: así resumió todo a centros desde cualquier punto del campo y simplificó la tarea de la defensa “rojinegra”.

La fórmula “Compagnucci-Avalos” rindió sus frutos. El volante, ex Unión, mandó centro desde la derecha y el goleador se elevó más alto que todos para conectar y batir a Germán Lux.

En la reanudación, los ingresos de Leonardo Ponzio (uno de los titulares a disposición del DT) y del pibe Alan Marcel Picazzo no entregaron la frescura deseada.

Y en una contra rápida, otro pase de Compagnucci a Avalos permitió otra lúcida definición del delantero y el triplete consumado. El marcador ya era cuesta arriba para los “millonarios”.

River llegó al descuento con un zapatazo desde afuera del área de Ferreira, que batió la estirada del experimentado Sebastián Bértoli.

El equipo local siguió intentando, pero no encontró la claridad suficiente como para achicar las cifras siquiera.

Así, el público local (que no acompañó en número como en otras jornadas) mostró incredulidad por un nuevo resultado adverso. Y Patronato, de la mano de un criterioso técnico como Mario Sciacqua, se llevó una victoria que tonifica el alma, además de sumar centésimas jugosas para el promedio del descenso.