Instalarán una carpa para los 82 puesteros del mercado de compras

La Municipalidad de Corrientes instalará una carpa provisoria para los 82 puesteros que desarrollaban sus tareas en el mercado de compras y que fueron afectados por un incendio el pasado 20 de diciembre. Tras el relevamiento correspondiente, se determinó el emplazamiento de la estructura por calle Ex Vías, desde Lisandro Segovia y Pío XII.



El subsecretario de Economía Social, Ignacio Rodríguez Mateos, dependiente de la Secretaria de Desarrollo Humano recorrió el predio este martes y les explicó a los trabajadores las tareas que se iniciarán en los próximos días. “Estamos haciendo entrega el techo de cobertura de lona que mide 70 x 8 metros para ubicar a los 82 puesteros que sufrieron el siniestro del mercado”, afirmó.



El funcionario destacó el constante acompañamiento de la gestión municipal y remarcó que “desde el primer día estuvo el compromiso del intendente Eduardo Tassano para contener a todos los comerciantes”.



“Sabemos que la estructura quedó destruida y a pedido de ellos quedaron ubicados sobre calle Ex Vía y nuestro compromiso era la confección de esta carpa”, detalló Rodríguez Mateos, quien estuvo acompañado por el subsecretario de Educación, Ramón Cáceres, y el Director General del Mercado.



AGRADECIMIENTO DE LOS PUESTEROS



Los comerciantes destacaron la acción municipal para poder vender sus productos en los stands que armaron en las inmediaciones del mercado de productos frescos municipal. “Estamos agradecidos con el intendente que esto se está haciendo realidad para que no sigamos trabajando bajo el sol y la lluvia”, indicó Norma Zabala, trabajadora del sector.



En ese sentido, Zabala sostuvo que “todo esto es un beneficio para todos los puesteros que estamos acá todos los días, al tiempo que resaltó que “la Municipalidad siempre estuvo la desde que todo lo que teníamos se nos quemó”.