Experiencias tras el cierre de la Jornada Mundial de la Juventud

Con la participación de miles de personas de diferentes continentes, culminó la Jornada Mundial de la Juventud que este año se llevó a cabo en Panamá con la presencia de unos 40 fieles de Corrientes. Tras el cierre, un grupo de correntinos compartió con El Litoral sus experiencias.

“Desde hace mucho tiempo que soñaba con participar de la JMJ, pero me parecía imposible. Por mi situación económica era muy difícil, por lo que puse siempre el deseo en manos de Dios y de la Virgen hasta que finalmente pude viajar. Tengo la certeza de que tenemos un Dios bueno y todo lo que pidas el lo hará. Después viví varios momentos llenos de gracia, junto a los grupo de jóvenes que trabajan en la pastoral de Adicciones, pudimos hacer el rezo del Rosario a los pies de la virgen peregrina de Fátima y lo más fuerte fue participar del viacrucis porque sentí que Jesús estaba presente. El Santo Padre nos dio reflexiones muy fuertes sobre temas como aborto, explotación infantil, medio ambiente, y de cómo debemos tomar estos asuntos con seriedad, sin dejarnos comprar por este mundo”, expresó Miguel Bogado.

Del mismo modo, Patricio Gallardo indicó: “El sueño se hizo realidad y es una de las mejores experiencias de mi vida. Me llevo el mensaje que dijo el Papa ‘somos el ahora’ y la frase ‘sean puentes y no muros’. De esta manera, invitamos a los jóvenes a vivir esta experiencia única”. En esta misma línea, Iván Mayol agregó: “El mensaje que me llevo es que mirar hacia adelante e intentar descubrir y buscar lo que quiere Dios para nuestra vida. Vivimos estas jornadas a pleno y con mucha alegría”.