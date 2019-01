Avanzan los preparativos para los festejos del Gauchito Gil en Mercedes y Goya

Mercedes se prepara para recibir a una gran cantidad de devotos y seguidores de Antonio “Gaucho” Gil cuyos festejos tienen como epicentro el próximo martes 8; en Goya también avanzan los preparativos para los homenajes que se harán en un lugar donde se le rinde culto.

En el caso de la primera ciudad, ayer el viceintendente, Diego Caram y el director de Turismo, Alejandro Di Fant, recorrieron las distintas obras que se llevan adelante en la ciudad como la construcción de la estatua del Gaucho Gil, ubicada en el acceso norte y Ruta Nacional 123, frente a la Ermita de Santa Rita.

Se está trabajando intensamente para lo que será su inauguración el martes; por estos días se realizan obras en las extremidades inferiores, así como el pintado de las mismas. Además, ya están terminado el sistema lumínico del predio.

Por otro lado, Turismo informó a los vecinos que se halla abierto el registro de alojamientos alternativos, debido a la alta demanda de plazas para los próximos días. Aquellas personas que deseen brindar alojamiento a los promeseros podrán registrarse en la Oficina de la Dirección de Turismo de la terminal de ómnibus hoy de 7 a 11 y de 15 a 19.

Por otro lado, se estima que hoy se haría una reunión en el Municipio con representantes del sector de remises para la entrega del permiso de acceso al predio del Gaucho Gil y, además, poder definir la tarifa de traslado hasta el lugar, según publicó Diario Mercedes.

Por otro lado, el mismo medio indicó que las diferentes instituciones de seguridad que actúan en la ciudad programaron el Operativo 8E, que incluye a organismos municipales y provinciales.

Mientras que en Goya, el Municipio informó que no está autorizada la venta de espacios físicos para vendedores ambulantes de distintos tipos, ya sean artesanales y/o alimenticios.

El responsable del área de Bromatología, Daniel Florito, hizo hincapié, fundamentalmente, en aquellos expendedores de productos alimenticios. Además, anticipó que realizará los controles pertinentes, solicitando la siguiente documentación: libreta sanitaria, cadena de frío para los alimentos que así lo requieran, factura de compra de los productos alimenticios para conocer el origen de los mismos.

Se solicitarán materiales descartables: guantes, vasos descartables, provisión de uniformes, uso del dispenser de agua para el lavado de manos.

No se permitirá el uso de verduras al no existir agua corriente para su lavado.