Boca Unidos vuelve para encarar el tramo más importante del torneo

Las vacaciones llegaron a su fin. La mayoría de los planteles del fútbol argentino regresan a los entrenamientos, y Boca Unidos no es la excepción. El equipo aurirrojo, que tiene por objetivo principal lograr el ascenso a la Primera B Nacional, volverá a las prácticas hoy desde las 8 en el predio Leoncio Benítez del barrio 17 de Agosto.

De cara a la segunda parte del torneo Federal A, Boca Unidos se reforzó con el delantero Antonio Medina, proveniente de Aldosivi de Mar del Plata. El futbolista chaqueño regresa luego de 8 años al club que hizo de vidriera para que pueda mostrar sus cualidades en Rosario Central, Gimnasia y el “tiburón” marplatense, en la primera división argentina.

Boca Unidos integrará uno de los dos octogonales de la segunda fase del certamen federal, al que accedió tras haber finalizado en la primera posición de la zona 4 de la instancia inicial del certamen, siendo el equipo que más puntos cosechó en los primeros 16 partidos del campeonato.

Claro que este dato estadístico queda ahora atrás. El equipo dirigido por Carlos Mayor deberá jugar a suerte y verdad los siete partidos que tiene por delante en el octogonal de la segunda fase, para buscar el pasaporte al pentagonal de donde surgirá el campeón del certamen y primer ascendido a la B Nacional.

Cabe recordar que clasificarán a esa instancia decisiva los dos mejores equipos de cada octogonal, más el tercer mejor ubicado de las dos zonas.

En la segunda fase, que se iniciará el 3 de febrero, Boca Unidos tendrá por rivales a San Jorge de Tucumán (local), Deportivo Maipú de Mendoza (visitante), Sarmiento de Resistencia (local), For Ever de Resistencia (visitante), Desamparados de San Juan (local), Estudiantes de Río Cuarto, Córdoba (local), y Huracán Las Heras de Mendoza (visitante).

Claro que previamente jugará la instancia preliminar de la Copa Argentina 2019, donde se enfrentará el 23 (visitante) y el 27 de este mes (local), ante el ganador del cruce entre Crucero del Norte y San Martín de Formosa, por un lugar en los 32avos, de final del certamen en el que no participa hace cuatro temporadas.

Otros que vuelven

Además de Boca Unidos, en la zona que integrará el equipo correntino, también hoy regresarán a las prácticas Chaco For Ever (anunció como refuerzo al defensor Eduardo Casais, ex Agropecuario), Sarmiento, Estudiantes de Río Cuarto (llegaron el delantero Osvaldo Miranda, el mediocampista ofensivo Lucas Oviedo, que llegan de Crucero del Norte y el defensor Juan Tejera, proveniente de Racing de Córdoba), Huracán Las Heras y Sportivo Desamparados. En tanto que Deportivo Maipú comenzará la pretemporada mañana.