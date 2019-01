Recortes en Conicet afectan la investigación en la región

Mediante una carta pública, los directivos del Conicet denunciaron a fines de diciembre su “enorme preocupación por la situación presupuestaria y salarial que actualmente está atravesando este organismo”. Los problemas en la institución vienen desde 2016, con una reducción presupuestaria que generó una merma en la inclusión de investigadores becados.

La región no es ajena a este contexto, ya que científicos del NEA comentaron a El Litoral que si bien “por ahora los sueldos están al día”, el déficit pasa por la financiación de proyectos de investigación, congresos y actividades similares; incluso, afecta el pago de los servicios básicos que requiere una entidad pública, como la energía eléctrica. “Está cada vez más complicado el tema de la financiación de proyectos porque los institutos están centrados en pagar sueldos. También se dificulta su funcionamiento por la disminución en el pago de la limpieza y los servicios básicos, así como la organización de congresos y actividades científicas”, relataron.

De esta forma, los científicos advirtieron que, en este contexto, “varios proyectos de investigación se cancelaron porque Conicet dejó de bajar plata, y si bien no hablan de un parate generalizado, “en algunos institutos no cuentan con servicios básicos para trabajar; incluso, hay gente afectada que puso plata de su bolsillo para poder seguir con sus investigaciones”.

Por otro lado, contaron que en noviembre fueron dados de alta unos 450 científicos becados por Conicet, cuyo ingreso había quedado pendiente, restando unos 200 que quedaron de 2017.