Encontraron al joven que tras enviar un mail desapareció

Luego de tres días de búsqueda, encontraron a Manuel Sánchez, de 29 años, que había desaparecido el sábado en el barrio porteño de Villa Pueyrredón, cuando fue a buscar el auto para irse de vacaciones con su novia.

Las razones por las cuales el hombre eligió irse aún no están claras. A las 7 am del sábado 26 de enero, le dijo a Emilia que iba al garage, a diez cuadras de su casa. Ambos habían planeado un viaje a Necochea. Sin embargo, el joven no regresó. Una hora más tarde, le envió un extraño correo a su novia, cuyo contenido la familia prefiere no revelar. Luego apagó el celular y perdió contacto.

Según trascendió, en el mail, Manuel se disculpaba por algunas mentiras que lo avergonzaban y pedía disculpas. “Vos no te merecés eso”, habrían sido sus palabras.

Inmediatamente, Emilia habló con los padres de su pareja -Marisa y Walter Sánchez- y formuló una denuncia por desaparición en la Comisaría 47. Al día siguiente, la fiscal dio la orden para que el caso pase a la Brigada de búsqueda de personas.