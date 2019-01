Medina y Ricardone se encuentran disponibles para el domingo

Boca Unidos inició ayer la semana de trabajo antes del debut en la segunda fase del Torneo Federal A, que será el domingo, cuando reciba desde las 20 en la cancha del barrio 17 de Agosto a San Jorge de Tucumán, por la primera fecha del Octogonal B del certamen.

El cuerpo técnico encabezado por Carlos Mayor cuenta con dos buenas noticias para la vuelta a la competencia del equipo aurirrojo en el Federal A, ya que tiene a disposición para el encuentro ante el “Expreso Verde” al delantero Antonio Medina y al defensor Rolando Ricardone.

Medina decidió pegar la vuelta para esta segunda parte del campeonato, donde Boca Unidos buscará uno de los dos ascensos a la Primera B Nacional, convirtiéndose de esta manera en el primer refuerzo del plantel.

El “Toni”, como se lo conoce en el ambiente futbolístico, volvió de esta manera al equipo de la ribera luego de 8 años, lapso en el que jugó en Rosario Central, Gimnasia y Esgrima La Plata, y Aldosivi de Mar del Plata.

El delantero no pudo hacer su debut con Boca Unidos en la segunda fase preliminar regional de la Copa Argentina ante Crucero del Norte, a raíz de que el club marplatense no había presentado en AFA la rescisión de su contrato, que lo habilita para jugar en el equipo correntino, a pesar de que éste ya contaba con el “concedido”.

En tanto que Ricardone ya se encuentra en condiciones de volver a integrar la formación principal, luego de que no pudiera hacerlo en el juego del domingo ante el Colectivero por precaución médica.

El defensor ya está recuperado de un profundo corte sufrido en la frente en el juego de ida ante Crucero del Norte (Molinas lo chocó con la rodilla después de ensayar un remate al arco), el que requirió más de 10 puntos, entre sutura interna y externa.

En el caso de que el técnico opte por incluir a ambos jugadores, saldrían del equipo que viene de ganarle el domingo al Colectivero, Ariel Morales y Gonzalo Ríos. Claro que la semana es larga y aún se deberá esperar la práctica de fútbol que el DT ordenará realizar entre mañana y el viernes para tener mayores certezas acerca de la idea que maneja Mayor.