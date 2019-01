PJ: se intensifica la campaña y varios sectores avanzan en un principio de acuerdo

Desde hoy restan exactamente dos meses para el interna del Partido Justicialista y con más de 30 listas que hicieron reserva de nombres, ahora se tejen principios de acuerdo. El primer acercamiento se dio entre el diputado nacional, José Pitín Aragon, referente local de Unidad Ciudad, y el intendente de Paso de los Libres, Martín Ascua, ungido por los jefes comunales peronistas como candidato a presidir el peronismo local.

Aragón, también había anunciado sus intenciones en dar pelea por la presidencia del PJ, pero hay quienes aseguran que estaría dispuesto a acompañar un gran espacio que incluya a Cristina Fernández de Kirchner.

“No es que quisiera evitar pero hay cuestiones que se saldan con internas, yo con Rodolfo Martínez Llano no haría ningún acuerdo, sería asumir un pasado, pero con (Martín) ‘Tincho’ Ascua hablé mucho las últimas tres semanas, hemos llegado a un acuerdo de conceptos políticos”, lanzó el legislador en declaraciones a Radio Dos.

Consultado sobre la posibilidad de alcanzar un acuerdo con los intendentes, el diputado dijo: “De siete u ocho intendentes los más vistosos son algunos, Wilma Ojeda me manifestó su voluntad de construir Unidad Ciudadana en su ciudad”.

“Hemos sido el primer espacio que hizo la reserva del nombre, mi intención es participar de las internas y trabajar en la unidad de todos los espacios que acompañan a Cristina y están en contra del gobierno de Macri y Gustavo Valdés y los justicialistas que formamos parte de esto estamos vinculados”, explicó.

“Después hay otro sectores que no están tan alineados con la compañera Cristina pero sí están alineados contra Valdés y Macri. Tenemos algunos socios naturales, como el sector de Fabián Ríos y el profe Bassi, y hemos hablado con Daniel Alterats, Nancy Sand, José Mórtola”, detalló.

“Si hablamos bajo estos conceptos creo que Unidad Ciudadana puede ser el espacio que mayor adhesiones tiene en la provincia, porque entienden que Cristina es la principal opositora de Macri en este año de elecciones”, aclaró.

“El año pasado hemos caminado la provincia con muchos actores políticos, como Jorge Antonio Romero, ‘Tatin’ Acevedo, José Mórtola, tal vez ellos se denominan de otra manera pero estamos avanzando bien, también con el profe (Gerardo) Bassi quien sigue siendo la representación del peronismo mas caudalosa en Goya”, agregó.

“También venimos hablando con el compañero Martín Barrionuevo, es un actor fundamental en Capital, estamos conversando con todos”, sostuvo.

“Martín Barrionuevo, es el gran hombre que tenemos que tratar de acompañar y seducir para que conforme esta propuesta de un peronismo renovado, con miras a 2021”, lanzó.

“Creo que Martín puede asumir el rol que él crea necesario, no creo que entre en el juego de ‘toma y daca’ a él le gusta discutir ideas, proyectos, de qué construimos y qué no, creo que es fundamental para el peronismo en los próximos 10 o 15 años”, aseguró.