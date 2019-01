Advierten que en enero cayó un 60% la venta de paquetes turísticos

El difícil contexto económico por el que atraviesa el país, que tuvo su pico máximo con la inestabilidad del dólar, genera que el turismo se vea afectado, según informes nacionales. El sector de las agencias de viajes no estuvo ajeno a esto; de hecho, tal y como informó este medio en noviembre de 2018, los paquetes turísticos que se podían conseguir en la ciudad tuvieron incrementos en sus precios de entre el 30% y hasta el 100% para los destinos nacionales. La recomendación era pagar de manera anticipada los combos para congelar los importes, pero aún así la actividad no tuvo el impacto de años anteriores.

“En este enero tuvimos una baja de más del 60%”, aseguró a El Litoral Jorge Aguirre, uno de los referentes del sector. Según su punto de vista, esta merma se debió a los efectos de la suba del dólar, los cuales generaron que “la gente se quede con miedo y no quiera gastar, muchos están guardando su plata porque no saben lo que va a pasar”.

De entre los pocos que optan por viajar, en relación a épocas anteriores, la mayoría lo hace hacia los destinos clásicos: Cataratas y playas de Brasil. Según Aguirre, el gasto promedio para conseguir estos paquetes por persona rondó entre los $15.000 y los $22.000.

Respecto a las expectativas para febrero, para el empresario la situación “va a seguir mal” porque las personas “van a seguir guardando la plata y, tal vez, podrían hacer un viaje recién en julio”.