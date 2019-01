Boca busca repatriar a Nicolás Gaitán

Boca Juniors inició ayer gestiones para repatriar al delantero Nicolás Gaitán, formado en las divisiones inferiores del club, que actualmente milita en el fútbol chino después de pasar seis años por Benfica de Portugal y dos por Atlético de Madrid.

El futbolista, oriundo de la localidad bonaerense de San Martín, llegó en febrero del año pasado al Dalian Yifang de la Superliga del gigante asiático y le manifestó a su agente el deseo de retornar al fútbol argentino, del que se marchó a mediados de 2010.

Gaitán, de 30 años, tiene una cláusula de rescisión de 5 millones de dólares, pero Boca intentará conseguir su pase en una cifra menor o bien conseguir un préstamo por 18 meses.

El jugador fue campeón del Apertura 2009 con el Xeneize y tiene un pasado de selección en los ciclos de Diego Maradona, Sergio Batista, Alejandro Sabella, Gerardo Martino y Edgardo Bauza.

De concretarse, Boca tendrá su segundo refuerzo porque para hoy se espera la llegada del defensor paraguayo Junior Alonso, jugador del Lille de Francia que proviene de un préstamo en Celta de Vigo.

El zaguero, de 25 años, es el capitán de la selección de su país y llega a Boca también a préstamo por 18 meses a cambio de 300.000 dólares y una opción de 3.500.000 de esa moneda.

La vuelta al fútbol oficial será el 27 también de este mes ante Newell’s en Rosario por la 16ª fecha de la Superliga 2018/19.

De pasar la revisión médica, firmará su contrato y mañana se integrará a la pretemporada en el Hotel Sofitel La Reserva de Los Cardales, donde 28 jugadores comenzaron a trabajar hoy bajo las órdenes de Gustavo Alfaro.

El plantel de Boca en este receso está compuesto por Esteban Andrada, Agustín Rossi y Javier Bustillos (arqueros); Julio Buffarini, Carlos Izquierdoz, Emmanuel Mas, Paolo Goltz, Leonardo Jara, Frank Fabra, Lucas Olaza, Nahuel Molina, Agustín Heredia y Marcelo Weingandt (defensores).

Pablo Pérez, Wilmar Barrios, Nahitan Nández, Emanuel Reynoso, Julián Chicco, Nicolás Capaldo y Gonzalo Lamardo (mediocampistas); Darío Benedetto, Mauro Zárate, Cristian Pavón, Ramón Abila, Carlos Tevez, Sebastian Villa, Mateo Retegui y Agustín Obando (delanteros).

De la lista, el único jugador que volvió a Boca porque se venció su préstamo en Defensa y Justicia fue el defensor Nahuel Molina, de 21 años.

Quien no integra la delegación es el lateral derecho Gino Peruzzi, que seguramente no seguirá en el club porque tiene ofertas de clubes del país y del exterior.

Por otra parte, el director deportivo del club, Nicolás Burdisso, está enfocado en estas horas en dos gestiones puntuales: una para retener al juvenil defensor Leonardo Balerdi (19 años) y otra para conseguir la llegada del mediocampista de Godoy Cruz de Mendoza Angel González.

Balerdi, actualmente afectado al seleccionado argentino sub-20 que jugará el Sudamericano en Chile, es pretendido por el Borussia Dortmund de Alemania, que le ofreció a Boca unos 15 millones de dólares por su pase.

El plantel de Boca trabajará en doble turno hasta el próximo viernes, sin descanso, para consolidar la idea futbolística del nuevo entrenador.

Alfaro debutará en Boca el miércoles 16 ante Unión en el estadio José Minella de la ciudad de Mar del Plata; cuatro días más tarde jugará contra Aldosivi en el mismo sitio y el domingo 27 retomará su participación en la Superliga con una visita ante Newell’s Old Boys en Rosario, por la 16ª fecha.