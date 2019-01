Trabajos y movilización con velas en San Luis

Según lo manifestado desde San Luis del Palmar, la Dpec informó que ayer a la tarde terminaron los trabajos que permitirán vincular la nueva Estación Transformadora (ET) con el sistema de distribución. A la vez, indicaron que en los próximos días arribará a la localidad nuevo equipamiento que “va a permitir que tres transformadores se sumen el sistema de 13,2 KV, lo que va a mejorar la tensión”. Precisamente, el intendente Richard Valenzuela había expresado a este diario que la principal dificultad con la provisión de electricidad es que en reiteradas oportunidades la tensión no era la adecuada y esto provocaba daños tanto en los electrodomésticos familiares como también en los equipamientos de comercios.

Mientras que hoy a las 19, autoconvocados tienen previsto realizar una manifestación simbólica con velas en la zona de la Ruta Provincial 5 para expresar su malestar por los cortes de energía, bajones en la tensión y aumento de la tarifa del servicio.

“No queremos entorpecer el tránsito, sino tan sólo hacer escuchar nuestras voces porque consideramos que no podemos seguir así. Además de tener problemas con el suministro, nos siguen aumentando el valor de las facturas”, manifestaron a este diario.