“Jugamos muy mal”, sentenció Victoriano

La derrota de Regatas Corrientes frente a Obras Basket 84 a 66 llegó como consecuencia de una pobre producción del equipo fantasma. Al finalizar el primer tiempo del cotejo disputado en pasado viernes, el entrenador Lucas Victoriano, no buscó excusas y sentenció: “Jugamos muy mal”.

En declaraciones a TyC Sports, después de los primeros 20 minutos (ya perdía Regatas 41 a 30 luego de estar arriba en el tablero 7 puntos) aseguró que “por el marcador parecía que estábamos jugando bien, pero nunca lo hicimos. Las pérdidas son porque estás concentrado o no, jugamos a un 40 % de intensidad”.

El DT fue claro: “En el primer tiempo no vinimos. Espero que podamos revertir la situación en el segundo”. La ilusión del entrenador no se concretó, la reacción de Regatas no llegó y terminó sumando su segunda caída en la temporada.