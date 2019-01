Esperan agilizar conversaciones salariales al finalizar la feria

Tanto representantes gremiales provinciales como municipales mantienen las expectativas de lograr una temprana activación de las conversaciones salariales de cara a 2019. Desde los sindicatos consideran necesario avanzar en enero, luego de la feria administrativa.

“Pedimos una convocatoria a Hacienda para ver de qué manera se va a resolver el salario”, dijo a El Litoral el secretario general del Sindicato Unico de los Trabajadores de la Educación de Corrientes (Suteco), Fernando Ramírez. Por el momento, varios funcionarios se han tomado días de descanso, por lo que avanzar en conversaciones se torna difícil.

No obstante, al igual que otros colegas estatales, el sindicalista señala como fundamental iniciar las negociaciones lo más pronto posible, en función de una inflación que se mantiene alta y nuevos aumentos en los servicios en carpeta.

El Frente Gremial Docente había solicitado en diciembre pasado mantener encuentros con funcionarios provinciales para dialogar sobre una recomposición al básico. Sin embargo, avanzaron en las conversaciones con el Ministerio de Educación, por mejoras en las condiciones laborales y trámites administrativos.

Entonces, tanto desde la Asociación del Magisterio de la Enseñanza Técnica (Amet) y desde la Asociación Correntina de Docentes Provinciales (Acdp) habían solicitado reanudar negociaciones a fin del año pasado, con el objetivo de aceitar la mesa salarial 2019. Sin embargo, no hubo una convocatoria formal en ese sentido.

También a fin de año, ATE Corrientes habían entregado un petitorio de aumento del 40 por ciento para el sector. La Provincia, en tanto, anunció el pago de un plus de 6 mil pesos para buscar amortiguar la brecha entre salarios e inflación. “Cerramos 20 puntos por debajo”, indicó Ramírez.

En Capital, los empleados municipales esperan también reanudar las conversaciones en la segunda quincena de enero. Según expresó a El Litoral el secretario gremial de la Asociación de Obreros y Empleados Municipales de Corrientes (Aeom), Walter Gómez, prevén retomar lo más pronto posible el diálogo. Ello, previo a marzo de 2019, cuando se reúne la mesa paritaria.

Los municipales también percibieron un plus de fin de año y un anticipo de sueldo. En tanto, la Capital recibió un auxilio de más de 120 millones de la Provincia para lograr el equilibrio financiero.

Movilización

Desde Suteco confirmaron que participarán de la convocatoria realizada por Ctera y la CTA el 10 de enero que consiste en una movilización nacional en contra de los tarifazos. Desde Corrientes, además, reclamarán mejoras salariales por las diferencias que se observan con los indicadores de inflación.

Según anunciaron desde la CTA de los Trabajadores, junto con Camioneros y otras organizaciones, estos presentarán medidas judiciales frente a los sucesivos aumentos anunciados por el Gobierno nacional. También prevén movilizaciones los días 10, 17 y 24 de enero. Habrá marchas de antorchas en todo el país, arrancando el 10 en Buenos Aires a las 18. 30 desde 9 de Julio y Avenida de Mayo hasta el Congreso de la Nación. En febrero continuarán los reclamos, con una marcha en Mendoza programada para el 7 de ese mes, según confirmaron.