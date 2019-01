Preocupación por el pago a docentes suplentes

“Nos preocupa mucho y hemos presentado notas, ahora y hace tiempo, la situación de los suplentes del Consejo General de Educación para que cobren en tiempo y forma el aguinaldo y el bono en sus respectivos haberes”, dijo a El Litoral el secretario general del Sindicato Unico de los Trabajadores de la Educación de Corrientes (Suteco), Fernando Ramírez.

El sindicalista explicó que son varios los docentes suplentes afectados de la rama primaria en la provincia. No obstante, las autoridades les habían comunicado que en enero se abonaría lo adeudado, según indicó el representante gremial. Por ello, están a la espera de novedades.

“Históricamente no se le paga aguinaldo porque cesaban sus funciones entre el 5 y el 15 de diciembre cuando terminaba el ciclo lectivo. Se les abonaba un proporcional de vacaciones pero no el sueldo, ni el aguinaldo”, recordó.

“En 2009 logramos, desde Suteco, la modificación del Estatuto Docente, en su artículo 87 que la ley legisle también al docente suplente de la primaria siempre y tanto no se presente el titular”, señaló. Esto es el caso de educadores que reemplazan momentáneamente a sus pares que mantienen largas licencias, por ejemplo, por tratamiento médico o porque se ha mudado de jerarquía y no puede desempeñarse en su anterior cargo. Con la incorporación de estas modificaciones, según explicó Ramírez, se les amplía derechos.