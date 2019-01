Una diputada del PJ se llevó el récord de proyectos de ley presentados en 2018

Una diputada de la oposición fue la que más proyectos de ley presentó durante las 28 sesiones ordinarias de la Cámara baja. Se trata de la ex intendenta de Curuzú Cuatiá, Alicia Locatelli. La legisladora presentó 55 iniciativas. El podio lo completan, con bastante diferencia, el diputado Javier Saez, del Partido Popular con 19, y su compañera de banca Albana Rotela Cañete, con 18.

De los 30 legisladores que tiene la Cámara de Diputados, 29 presentaron al menos un proyecto de ley. El único que no presentó ninguno, según consta en los informes de Ordenes del Día de la web oficial de Diputados, fue Diego Pellegrini, de Cambio Popular (Capo), sello partidario de Eugenio Nito Artaza, que debutó este año en la Legislatura e integró la alianza peronista. Pero que conforma su propio monobloque.

Otro de los debutantes, el chamamecero Ariel “Alonsito” Báez, logró presentar cinco proyectos de ley, superando, incluso, a legisladores que transitan su segundo mandato.

El ranking de los legisladores con peor performance lo integran Ramírez Magno, del Partido Nuevo, quien sólo elevó una iniciativa, siempre referiéndose a leyes y lo hizo recién en la sesión ordinaria 26.

Pero Lucia Centurión, de Encuentro Liberal, lo superó ya que también apenas presentó un proyecto de ley y lo hizo en la última sesión del año.

El podio lo completa la peronista Maria Giraud Cabral, con apenas 1 proyecto de ley. La santotomeña concluye su mandato en 2019.

En tanto, seis legisladores de distintas fuerzas presentaron sólo dos proyectos de ley durante las 28 sesiones ordinarias.

Ese lote está compuesto por tres peronistas, Félix Pacayut, Marcos Bassi, y el ex intendente de Mantilla, César Acevedo.

Los acompañan Anibal Godoy, de Acción por Corrientes; Oscar Garcia, del Partido Nuevo, y Analia Bestard, de Proyecto Corrientes.

No muy lejos continúan los diputados Ana Pereyra del Partido Liberal que presentó apenas tres iniciativas de ley y Marcelo Chain, de Siempre Corrientes, con la misma cantidad.

Con apenas cuatro proyectos aparecen los radicales Eduardo Vischi (ingresó en 2018 a la Legislatura) y Jorge Molina, que ocupa la banca desde 2011.

Con cinco y seis expedientes elevados se destacan Ariel Báez (Compromiso Ciudadano) y el peronista Ernesto Meixner. Son tres los legisladores con seis iniciativas: Ceferino Yardín (PJ), Eugenia Mancini (ECO) y el radical Adán Gaya.

Casi a mitad de tabla, con siete, ocho y nueve proyectos figuran José Mórtola (PJ); Horacio Pozo (ELI); Martín Barrionuevo (PJ).

Los de arriba

Ya en el lote de los diputados que más proyectos presentaron se distinguen amplias diferencias entre ellos. Pues con nueve proyectos de ley figuran Pedro Cassani (ELI), presidente de la Cámara baja; José Fernández Affur (ELI).

Con 13 están los radicales Geradine Calvi y Héctor López.

Se despegan de todos, con 18 y 19 proyectos, Albana Rotela y Javier Saez, respectivamente, ambos del Partido Popular y con la mayoría de las iniciativas presentadas en conjunto.

El récord se lo lleva la peronista Alicia Locatelli, con 55 proyectos de ley y más del 80% de su propia autoría.

Locatelli ocupa la banca desde 2011, su segundo mandato concluye este año. Antes fue intendenta de Curuzú Cuatiá.