El casereño Obando, uno de los juveniles promovidos en Boca

El juvenil casereño Agustín Obando es uno de los cuatro futbolistas del semillero de Boca Juniors que recibieron como premio ser promovidos para participar de la pretemporada del plantel superior del club xeneize.

El sitio oficial de Boca refleja que los juveniles Marcelo Weigandt, Nicolás Capaldo, Agustín Obando y Mateo Retegui se sumaron al plantel dirigido por Gustavo Alfaro y disfrutan al máximo de cada entrenamiento en Cardales.

“Estar acá es un sueño para nosotros y para nuestras familias”, relataron las caras más jóvenes de un plantel que comenzó el año luego del duro golpe que significó la final de Copa Libertadores perdida a manos de River Plate.

Obando, un potente delantero que tiene como espejo a Cristian Pavón, llegó al club en el 2010 y supo transitar cada paso para dar el salto al primer equipo.

“Cuando uno llega desde muy chico siempre tiene este sueño, pero también sabemos que es muy difícil porque Boca es un club muy grande. Estar acá es una alegría inmensa y hoy me toca disfrutarlo y poder aprender”, destacó el pibe de Monte Caseros de 18 años de edad.

Fueron muchos años de esfuerzo y sacrificio para poder cumplir el primer sueño de la carrera de todo jugador: realizar una pretemporada con el plantel profesional. De hecho el año pasado ya estuvo a punto de “subir” a la pretemporada del plantel por aquel entonces dirigido por Guillermo Barros Schelotto.

En el caso puntual de Obando, nació en Monte Caseros, hace 18 años. Cuando tenía diez, y después de dar sus primeros pasos en el Club Samuel W. Robinson, pasó una prueba en el Xeneize y desde entonces se instaló en la ciudad de Buenos Aires.

Obando formó parte del plantel de Reserva de Boca dirigido por el “Flaco” Rolando Schiavi. Se desempeña habitualmente como extremo por izquierda y junto con su categoría el año pasado se consagraron campeones de la tradicional Weifang Cup de China.

Sus buenos rendimientos en la competición asiática le valieron el premio al mejor jugador del torneo. Es un delantero muy rápido, asistidor y definidor.

Además, el casereño integró las selecciones Sub 15 y Sub 17 y actualmente forma parte de la Sub 20. También, fue sparring de la Selección en el Mundial de Rusia 2018.

Días de aprendizaje, crecimiento y por qué no ilusión para el juvenil Obando, que vive sus primeras prácticas junto con el plantel del bicampeón de la Superliga.