Angelici quiere una mejor forma de pago por Nández

El presidente de Boca, Daniel Angelici, reveló ayer que el club aceptó la oferta del Cagliari de Italia por el mediocampista uruguayo Nahitan Nández pero no así “la propuesta de pago”, que la entidad europea deberá mejorar si quiere llevarse al jugador.

El dirigente calificó de “inaceptable” la modalidad de cancelación presentada por la entidad de Cerdeña, ya que “con la primera cuota no se alcanzaba a pagar ni los impuestos de la transferencia”.

“El jugador quiere irse a Italia y Boca aceptó la oferta pero no la forma de pago. Dependerá del esfuerzo que haga el club italiano para que se concrete”, aseguró en diálogo con radio La Red.

Angelici comentó que le dijo al representante Pablo Betancur que Boca “lo necesita hasta mediados de año”, pero que respetará “la decisión del jugador” si quiere marchar a Cagliari, que está dispuesto a pagar 21 millones de dólares por el 70 por ciento de la ficha del uruguayo.

Por otra parte, el presidente del Xeneize desestimó contratar a Nicolás Gaitán. “No hay ninguna posibilidad. Gana arriba de cuatro o cinco millones al año. ¿Quién le paga el sueldo?”, dijo.