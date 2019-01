Investigan la muerte del jefe de Gendarmería Nacional en Corrientes

El jefe de la Agrupación III de Corrientes de Gendarmería Nacional, Juan José Karacic, murió ayer de un disparo de arma de fuego en la cabeza y la Justicia investiga la hipótesis de un suicidio, informaron fuentes policiales.

El comandante mayor, de 55 años, se encontraba en su domicilio a punto de realizar un viaje cuando el chofer que lo esperaba con el vehículo en la puerta escuchó la detonación.

Karacic tenía programado una actividad en Goya para el día de ayer. En la noche del lunes tuvo un diálogo con la Jueza Federal de esa localidad donde le confirmó que iría para avanzar en la Unidad Regional que se instalará allí.

“Sin duda no es muerte menor y debe ser esclarecida. Karacic lideraba una agrupación clave para la lucha contra el narcotráfico en una provincia estratégica”, comentó a la redacción de La Dos la jueza federal de Goya Cristina Pozzer Penzo.

Por su parte el Subjefe de la Policía de Corrientes, Eduardo Acevedo detalló que “en horas de la madrugada alrededor de las 4, personal de la Comisaría Quinta toma conocimiento del ingreso de una persona al Hospital Escuela, con un disparo en la cabeza, quien fue identificado como Juan José Karacic, Comandante de Gendarmería, con domicilio en calle Miramar al 2600.

“Fue trasladado por el servicio de emergencia, el chofer estaba ya en el lugar, esperándolo porque tenía previsto viajar temprano hacia el interior. El chofer refiere que lo estaba esperando afuera de la casa y escuchó un disparo y lo encontró en su cama, y desde allí lo trasladaron al hospital”, mencionó.

“El chofer dice que logra intercambiar algunas palabras con el Comandante, luego salió de la casa e ingresó nuevamente al escuchar la detonación, y eso hizo que ingrese nuevamente al domicilio”, describió.

En ese mismo sentido, Acevedo mencionó que “la vida de Karacic transcurría normalmente, con excelente relación institucional con la Policía, es una pérdida muy importante”.

Sobre la hipótesis en que trabajan, señaló que “tanto la fiscalía y la Policía avanzan sobre la hipótesis del suicidio, porque no hay otros indicios que nos hagan pensar en otro hecho, no hay indicios de violencia, no hay desorden”.

Consultado respecto de si el disparo pudo ser accidental, Acevedo señaló que “si tomamos en cuenta de las deducciones que se pueden hacer no es accidental, tiene orificio de entrada y salida, en la sien, termina en un rincón de la casa, en el piso.

“Al chofer le pareció un diálogo normal, estaban hablando de si llevaban el mate o no, nada le hizo pensar de lo que iba a suceder”, indicó el comisario.

En relación a la investigación Acevedo detalló que “la jueza actuante, doctora Graciela Ferreyra ordenó al Instituto Médico Forense que se realice la autopsia médico, legal, correspondiente”. “Se encontró un arma reglamentaria que pertenecía a Karacic y un proyectil de la misma arma; no se observó violencia o forcejeo en el lugar”.

Para finalizar si descarta otra posibilidad de hipótesis, Acevedo dijo que “siempre hay pruebas posibles para realizar, pero por lo que pudimos ver en la escena del hecho, se mantiene la del suicidio. La carátula es averiguación de causal de muerte”.