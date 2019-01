San Martín visita a Boca Juniors en su segunda escala porteña

San Martín visitará esta noche a Boca Juniors, en uno de los tres encuentros de la jornada de la Liga Nacional de Básquetbol. El partido comenzará a las 21 en el estadio Luis Conde, La Bombonerita, del barrio porteño de La Boca, con transmisión de TyC Sports Play y arbitraje de Fernando Sampietro, Alejandro Zanabone y Gustavo D’Anna.

Boca, con cinco victorias y una derrota, se posiciona como escolta del líder y actual tricampeón San Lorenzo (cinco triunfos) al tiempo que San Martín está undécimo, con tres éxitos y tres caídas.

“Vamos a afrontar un partido difícil con San Martín. Luego de mirar algunos videos del contrario, trabajamos en las cosas positivas que tenemos”, reconoció el ala pivote de Boca, el cubano Jasiel Rivero.

“Estamos corriendo bien la cancha, trataremos de estar a un cien por ciento del ritmo, eso siempre nos favorece. Además, la unión que tenemos, el compañerismo que tenemos es fundamental y hasta ahora nos ha ido bien”, explicó.

Por su lado, el entrenador de San Martín, Sebastián González, reconoció que “necesitamos regularidad y en enero tenemos muchos partidos para intentar conseguirlo”.

El Rojinegro viene de caer el pasado lunes con San Lorenzo (114-77), con Petkovic Milos como principal goleador, ya que finalizó con 16 puntos.

Por su parte el alero panameño Michael Hicks, autocrítico, sostuvo que “no fuimos el equipo que solemos ser defensivamente, el resultado fue desastrozo, teníamos que salir con una mentalidad distinta. Todos los partidos hay que jugarlos al máximo y defender”.

“Nos hicieron pagar los errores defensivos y ahí fue la diferencia en el resultado. No fuimos nosotros defensivamente. El campeonato es largo y hay que cambiar la mentalidad”, remarcó.

Para terminar agregó que “la Liga es muy competitiva, me encanta haber vuelto. Tenemos que ser competitivos todos los partidos se viene un mes pesado, pero venimos haciendo un buen trabajo”.

Además del juego en La Bombonerita, la jornada se completará con Argentino de Junín (0-4) vs. La Unión de Formosa (3-2); y Quilmes de Mar del Plata (1-4) vs. Libertad de Sunchales (4-3), ambos a las 21.