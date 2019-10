Educar y albergar a los afectados por las inundaciones, el doble rol de la centenaria escuela santotomeña

La Escuela N° 687 “República Oriental del Uruguay” de Santo Tomé, ayer conmemoró 100 años y los festejó con un emotivo acto. Participaron autoridades, docentes, directivos, alumnos y ex alumnos, quienes compartieron anécdotas de la centenaria institución que actualmente cuenta con 250 alumnos. Finalizados los actos protocolares que iniciaron a las 10, compartieron un ágape con todos los presentes.

Popularmente conocida como “escuela del piso”, se ubica en zonas aledañas a los barrios Sarmiento, Epam, Itacuá, entre otros. Y es una de las dos únicas instituciones de la ciudad que cuenta con jornada extendida.

En diálogo con El Litoral, la actual directora, Bruna Aguilera, comentó que ya desde principio de año comenzaron con distintas actividades por el centenario, tales como jornadas deportivas y encuentros de educadores de todas las escuelas primarias de la zona. También desarrollaron una “Justa del saber”, que consistió en una competencia con alumnos de cuarto, quinto y sexto grado sobre la historia de la escuela. Para ello, previamente fue convocado el reconocido historiador local Antonio “Tono” Da Silva quien disertó sobre la institución y el contexto en que la misma fue creciendo con el paso de los años. A partir de esto generaron un extenso cuestionario que los alumnos estudiaron para competir en la “justa”.

Mientras que el pasado viernes 27, se llevó a cabo una jornada especial para los alumnos que presentaron números artísticos; hubo payasos, música y junto a los padres compartieron una velada anticipando el centenario.

En tanto, ayer se desarrolló la ceremonia central en la que participaron el intendente Mariano Garay, la viceintendenta Viviana Storti junto a parte del Concejo Deliberante, el senador provincial Víctor Giraud, ex docentes y alumnos que incluso llegaron de otras provincias especialmente por la fecha.

“Son cien años en los que hubo hechos de mucha alegría y también de tristeza”, expresó la directora Bruna Aguilera. A lo que agregó que “nuestra escuela es muy reconocida en la localidad, porque cumple una función social muy importante. Por ejemplo, cuando sufrimos el drama de las inundaciones, siempre funcionamos como centro de evacuados, no sólo para nuestros alumnos, sino para vecinos de toda la zona”.

Asimismo, entre otras cuestiones, la docente detalló que “somos una de las dos escuelas de la ciudad con jornada extendida y en la formación hacemos hincapié en inglés y en computación. En los últimos años hemos aumentado la matrícula porque tratamos de darle contención a nuestros alumnos y eso es reconocido por la comunidad”, indicó.

La docente, que ejerce el cargo de directora desde el 2013, expresó que “yo fui alumna de la escuela y siento que en esos pasillos me fui formando de a poco y creciendo en la que hoy es mi profesión”, finalizó.