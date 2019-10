Fernández cerró un homenaje a Esteban Righi con mensajes a la Justicia

Alberto Fernández cerró ayer en el Salón de Actos de la Facultad de Derecho de la UBA un homenaje al ex procurador general de la Nación Esteban Righi y llamó a “terminar con la locura en la Argentina”.

“Hay que terminar con la locura en la Argentina”, dijo el candidato del Frente de Todos, en un discurso en el que destacó las características profesionales y humanas del “Bebe” Righi, fallecido el 5 de marzo pasado, a los 80 años.

En un mensaje cargado de gestos, Fernández destacó el discurso que había dado Righi ante la Policía Federal, en su gestión como ministro del Interior durante la presidencia de Héctor Cámpora. Contó, además, que él había gestionado en mayo de 2018 el reencuentro entre el ex procurador y Cristina Fernández, después de que Righi abandonó su cargo en 2012, tras haber sido blanco de fuertes acusaciones de parte del entonces vicepresidente Amado Boudou.

Fernández también lanzó críticas contra el juez federal Julián Ercolini y el fiscal federal Carlos Stornelli, dos de los funcionarios que llevan adelante investigaciones contra Cristina.

“Tuvimos un Ministerio Público digno”, dijo, sobre la gestión de Righi, y consideró que eso cobraba hoy otro valor, “en épocas donde hay fiscales que aparecen arrepentidos en causas y otros que siguen rebeldes”.

Luego destacó que en el homenaje estaban quienes, como él, habían sido adjuntos de Righi en la Facultad de Derecho. “Faltan algunos otros adjuntos que hoy son jueces, pero se olvidaron de todas las enseñanzas de Righi”, dijo sobre Ercolini.

Participaron del homenaje los penalistas Enrique Bacigalupo y León Arslanian; la defensora general de la Nación, Stella Maris Martínez y el ex canciller Rafael Bielsa.