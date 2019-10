Sigue la polémica por los haberes: aumento retroactivo a ediles y plus a los municipales

Semanas atrás se nacionalizó la noticia del aumento de dietas que -con cuatro votos a favor y tres en contra- se aprobó en el Concejo de Mburucuyá. La actualización fue cuestionada porque entre noviembre de 2018 y abril de 2019 representó un 123%. Pero además, el viceintendente y presidente del recinto Luis Difranco, ayer en la sesión les reiteró la necesidad de subsanar los errores que existen en la resolución a través de la cual se otorgó el incremento. En paralelo, ingresó un reclamo de los municipales por el monto que cobrarán los legislativos y la oposición presentó un proyecto para que el Ejecutivo pague un plus de $4.500 a los empleados.

Fueron varios los temas abordados en el cuerpo deliberativo durante la reunión ordinaria que se desarrolló ayer. Sin embargo, tres fueron parte de una controversia que comenzó el pasado lunes 16. Jornada en la que, con cuatro votos de la oposición (PJ y Frente Renovador), se aprobó la modificación de la resolución Nº 9. De esta forma, el aumento de 45% en los haberes de los ediles ya no sería retroactivo a julio sino a abril.

Ese cambio fue precisamente motivo de cuestionamientos que llegaron hasta la pantalla de la televisión nacional porque en cinco meses el aumento para los integrantes del recinto fue de un 123%.

“En la sesión se leyó una nueva nota que presenté para ratificar lo que ya dije en su momento cuando aprobaron la Resolución Nº 9. Incluso les propuse derogarla, pero no sólo no lo hicieron sino que profundizaron los errores técnicos y legales”, expresó Difranco a El Litoral. En este sentido, explicó que “están violando el artículo 231 de la Constitución que establece que los funcionarios electivos no recibirán incremento en sus haberes sino como parte de una medida general para todo personal municipal y en el mismo porcentaje. A eso se suma que cuando ellos realizaron la modificación, en el nuevo texto cambiaron abril por julio, pero no abolieron el artículo que fijaba como retroactivo al primer mes citado”.

“Y una cuestión no menor es que también incorporaron un pago no remunerativo de $10.500, pero sin especificar cómo se abonará” , añadió Difranco.

Ante este planteo de la Presidencia no hubo una respuesta de los ediles sobre qué harán al respecto. Por lo que, hasta ahora, “las dietas que se abonarán en breve serán en base sólo a lo que ellos aprobaron de manera correcta”, indicó el Vice.

También sobre este tema, ayer se leyó una nota que un grupo considerable de empleados municipales envió a la Presidencia del legislativo. A través de ese escrito, solicitan que los ediles anulen el aumento que se otorgaron. Fundamentaron su requerimiento en que esa actualización sería inconstitucional porque existe una diferencia entre el porcentaje de suba salarial que recibieron los empleados y la que recibieron los ediles.

Adicional

Mientras que el último punto del orden del día fue un proyecto presentado por el bloque de la oposición para que el Ejecutivo pague a los municipales un plus de $4.500 con los haberes de octubre, noviembre y diciembre. “Ellos pidieron el tratamiento sobre tablas y eso fue lo que no se aprobó sino que se pasó a comisión porque en realidad la semana pasada el Intendente ya les abonó un plus de $1.000 a los trabajadores”, manifestaron desde la bancada oficialista a El Litoral. Al mismo tiempo agregaron: “Salieron a decir que nosotros no queremos darle un aumento a los trabajadores y no es así”.

En este punto recordaron que el sindicato y el Municipio ya en marzo acordaron un 30% al básico. Y a eso, el Ejecutivo ya le adicionó este mes $1.000 como plus, una cifra que cobrarán hasta diciembre.