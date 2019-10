Playas: ante las próximas jornadas calurosas alistan actividades y servicios

A una semana de la habilitación de las cinco playas Islas Malvinas I y II, Arazaty I y II y Molina Punta, desde la Comuna esperan un fin de semana colmado de bañistas ante las temperaturas que oscilarán entre los 35º y 40º de acuerdo al Servicio Meteorológico Nacional (SMN). En este contexto, alistan multiples actividades para el fin de semana y solicitan que se respeten los lugares habilitados para ingresar al río Paraná.

Dado los pronósticos y al cumplirse una semana de la habilitación de las playas, El Litoral visitó los balnearios de costanera Sur, donde se pudo observar la presencia de muchos bañistas, para un día entre semana.

En primer lugar, al llegar al predio de Islas Malvinas II se pudo notar la ausencia del personal de Guardia Urbana, pero sí se encontraban en la zona varios guardavidas de los 54 que trabajaran durante toda la temporada.

“Faltan más basureros”, dijo una de las bañistas al ser consultada sobre los servicios de la playa. Mientras que una pareja de jóvenes señaló que “faltan sombrillas, acá vienen familias y los niños necesitan refugiarse del sol aunque sea unos minutos, y no hay. Es imposible que hoy con lo difícil que está todo tengan que pagar $200 el alquiler” y agregó que “también faltan reposeras, no llegan a diez y sólo hay dos duchas; me parece que estas cuestiones deben incrementarse ya que son cientos de personas que vienen los fines de semana”.

En tanto, al visitar la playa Arazaty I y II, El Litoral dialogó con el jefe de Guardavidas, Ramón Luna, sobre la conducta de los bañistas durante la primera semana de habilitación y dijo que “todavía no tuvimos inconvenientes. Nosotros contamos con la Policía Turística y con el Servicio de Guardia Urbana si hay problemas y no podemos manejarlo están ellos para auxiliarnos”.

En lo que respecta al río Paraná y la bajante, expresó que “mientras que respeten el boyado todo va a estar bien. Hay sectores con 6 metros y otros con uno, pero es simple, la gente debe respetarlo y no ingresar a zonas no autorizadas”.

“Este fin de semana mucha gente va a venir a la playa dado el calor que se está anunciando y se están alistando varias actividades y clases para que la gente participe como yoga, taekwondo, gimnasia funcional y defensa personal, bachata y ritmos playeros, que son todas gratuitas”.

Durante la visita, El Litoral también conoció el puesto de Salud que se encuentra ubicado en el predio. “Nosotros actuamos rápidamente en los casos que nos solicitan, damos los primeros auxilios y luego son derivados, para eso contamos con una ambulancia en el ingreso”, comentó Luna.

Vale señalar que se mejoraron todos los sanitarios y las casillas, que están provistas de todos los elementos de primeros auxilios. Además, se colocaron luces led para disminuir el consumo y se instalaron cestos para concientizar sobre la importancia de la separación de residuos.

Cabe destacar que se construyeron nuevas rampas para mejorar la accesibilidad de las personas con discapacidad y se encuentran disponibles las sillas anfibias.