Comercios abrirán mañana pese al feriado, pero el lunes la atención será parcial

Se viene un nuevo fin de semana largo para la administración pública, en virtud del feriado del 12 de octubre por el Día de Respeto a la Diversidad Cultural y el día no laborable decretado para el 14. En este marco, los comerciantes anunciaron a El Litoral que mañana abrirán sus puertas, en tanto que el lunes la actividad mercantil será parcial.

Por el momento, sólo algunas pocas tiendas anunciaron que cerrarán el lunes, algunas abrirán y otras esperan la confirmación de sus jefes.

Es que el feriado nacional por el Día del Respeto a la Diversidad Cultural es de carácter “inamovible” y este año cayó justo un sábado, que suele ser una jornada muy aprovechada por el sector dado que hay un mayor flujo de personas en la calle. Mientras que el lunes, por lo general tienen un menor movimiento de ventas, y por ese motivo algunas tiendas anunciaron que no abrirán sus puertas.

“A pesar del feriado, el sábado trabajaremos con normalidad y aprovechando que estamos en el Mes de la Madre y muchos ya salen a averiguar precios”, expresó a este medio Romina desde una zapatería. Con relación al día no laborable, señaló que “nos avisaron que cerraremos el 14 de octubre, porque el último feriado (que cayó lunes) no tuvimos ningún ingreso y el movimiento en la peatonal fue casi nulo”.

De todas maneras, algunos señalaron que trabajarán con normalidad ambos días. En este sentido, el gerente de una casa de indumentaria, Marcelo Alcaraz comentó: “Nosotros abriremos tanto el lunes como el sábado, que aprovechamos por ser un día de mucha actividad así que generalmente los feriados nacionales que caen en este día trabajamos igual. El lunes, en cambio es asueto administrativo, así que no influye en nuestro sector así que atenderemos con normalidad”.

Del mismo modo, desde una tienda de bazar señalaron que trabajarán ambos días. “Este fin de semana largo no nos afecta, vamos a trabajar el sábado en los horarios previstos y el lunes dependerá de la actividad de los comercios de la zona. Todavía no nos confirmaron el horario”, afirmó uno de los vendedores.

Es decir que quienes deseen realizar alguna compra, deberán considerar que la mayoría de las tiendas abrirán con normalidad mañana. En este sentido, en medio del complejo escenario económico actual, los comercios preparan diferentes promociones para el Día de la Madre y en algunos casos comenzaron a recibir las primeras ventas. De hecho, la mayoría mantiene las buenas expectativas, pero esperan un repunte para los días previos a la festividad.

Por otra parte, en relación al feriado desde la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (Came) y Apicc (Asociación de la Producción, Industria y Comercio de Corrientes), compartieron información que los empleadores deberán tener en cuenta. Puntualmente, recuerdan que se “deben respetar las normas de Legislación Laboral” en lo que respecta al feriado nacional señala que los empleados “cobrarán la remuneración normal de los días laborables más una cantidad igual”.