Ex edil insistió con el pedido de nulidad de su detención porque alega que es ilegítima

Desde la mañana del pasado viernes, en la Comisaría Segunda de Goya está detenido el ex concejal Ariel Pereira. Ese día se presentó voluntariamente después de tomar conocimiento de que existía una orden de detención en su contra por la causa en la que fue condenado por presunto fraude a la administración pública. Su defensa planteó, primero, una suspensión de la ejecución de su condena porque esta aún no estaría firme. Y ayer, antes de ser notificado del rechazo de ese pedido, realizaron otra presentación requiriendo la nulidad de su aprehensión.

El Tribunal Oral Penal (TOP) de la citada ciudad determinó dos años de prisión efectiva e inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos al ex edil goyano por considerar que cometió fraude al cobrar un adicional por una carrera universitaria que todavía no había concluido. Quien lo representa legalmente, Pablo Fleitas, aseveró en aquella oportunidad que su defendido no había fraguado ninguna documentación para percibir ese adicional. Y que sólo presentó en el área administrativa lo que le habían solicitado. Asimismo, indicó que una situación similar a la de Pereira se habría dado con otros legislativos comunales. Basándose en estos y otros argumentos, apeló el fallo, pero el Superior Tribunal de Justicia (STJ) lo ratificó. Por ello, ante ese organismo, Pereira presentó un recurso extraordinario para que la Corte Suprema realizara una revisión de su condena.

Sin embargo, el requerimiento fue denegado y, finalmente,presentó un recurso de queja. “Eso aún está en análisis, por lo tanto, no está firme la condena y, pese a ello, ordenaron su detención. Por si fuera poco, no fuimos notificados de esto, nos enteramos extraoficialmente. De todas maneras, él se entregó voluntariamente”, señaló Fleitas luego de que Pereira quedara detenido.

Presentaciones

Por el asueto que regía en la ciudad, el pasado lunes no pudieron realizar ningún tipo de presentación. Pero al día siguiente -martes- Fleitas solicitó que se suspendiera la ejecución de la pena considerando que todavía estaba en curso una apelación en la Corte. “Recién dos horas y media después de que presenté eso, me notificaron de la orden de detención”, señaló Fleitas a El Litoral.

Mientras que ayer, la defensa de Pereira acudió nuevamente a la Justicia. En la oportunidad, planteó que se declare la nulidad de la detención y, en consecuencia, recupere la libertad.

Un requerimiento basado en el hecho de que la detención sería ilegítima “porque se incumplió con una serie de pasos que forman parte de una garantía constitucional, la del debido proceso”, indicó. En este punto explicó que: “Al rechazar el recurso extraordinario, el STJ debía habernos notificado de que elevaba todo nuevamente al TOP y este, a su turno, hacer el mismo trámite con el correspondiente cómputo de pena. A partir de ese momento, teníamos tres días para plantear nuestra oposición y en base a eso ellos se pronunciarían. Y nosotros, nuevamente, teníamos la posibilidad de apelar, pero todo eso no se hizo”.

Este último planteo es el que ahora quedaría pendiente de resolver, “porque hoy (ayer) después de que hicimos esa presentación, nos notificaron de que rechazaron el pedido de suspensión de ejecución de la pena que se realizó el último martes”, acotó el letrado a cargo de la defensa del ex concejal Pereira.