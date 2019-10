Solicitan colaboración para una joven y su beba recién nacida que quedaron sin hogar

Tras una serie de inconvenientes familiares, una joven de 19 años (oriunda de Chaco) junto con su beba recién nacida quedaron sin hogar y desprovistas de todo tipo de contención. Luego de buscar ayuda en diferentes centros, terminaron siendo acogidas temporalmente por el comedor “Papa Francisco, que funciona a pulmón en el barrio Bañado Norte, el cual lanzó una campaña para colaborar con ellas.

La mujer (cuya identidad será reservada) expresó a El Litoral que tras vivir algunos episodios de violencia intrafamiliar, se quedó completamente en la calle. “Mi mamá se enojó conmigo y me echó. Yo estaba descalza y mi bebé sólo tenía un body porque ese día hacía calor, así que así como estábamos tuvimos que salir. Llamamos a la Policía por la situación e intervino también el 102 que nos trasladó hasta la casa de una amiga de mi mamá. Se tenían que comunicar a las 48 horas para darnos un alojamiento provisorio, pero nunca lo hicieron. Como no nos podíamos quedar en esa casa, me comuniqué con varias personas hasta que me abrieron las puertas del comedor y me dieron refugio. Estoy muy agradecida, pero ahora estoy viendo cómo hacer para poder salir adelante”.

Además, debido a que la beba tuvo un nacimiento prematuro, tenía bajo peso y recién en estos días comenzó a equilibrar su nutrición.

Dada la compleja situación del centro comunitario -cuya cocina se mantiene gracias a las donaciones individuales- y el panorama de extrema vulnerabilidad en la que se encuentra la madre junto con su beba, desde el comedor activaron una campaña solidaria convocando a la población a colaborar con alimentos, pañales y solicitan hasta trabajo. Los interesados en ayudar se pueden comunicar al teléfono 379-4627902.

Al respecto, la coordinadora del centro, Ramona, comentó a este medio: “Necesitamos ropa para la mamá (porque se vino con lo puesto), calzados y todo los accesorios para la beba. Desde que comenzamos la campaña en las redes sociales, gracias a Dios, muchas personas se comunicaron para acercar ropa y pañales. Pero la verdad es que también nos preocupa que no podemos conseguir un lugar para que ellas vivan, nos comunicamos varias veces con la línea 102 y al Consejo de la Mujer, pero no dan respuestas”.

Debido a que no cuentan con apoyo familiar, se encuentran en la búsqueda de algún centro de acogida temporal para jóvenes, pero la mujer señaló que desde Corrientes la derivan a los organismos de Chaco y en la vecina provincia no recibió respuestas de ningún tipo.

“Agradezco la solidaridad de los correntinos. Ahora, lo que más necesito es pañales y algún trabajo de media jornada”, señaló la joven.