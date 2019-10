Abogados previsionalistas, en alerta por inconvenientes con el IPS

Previsionalistas del foro local presentaron una nota al Colegio de Abogados de Corrientes solicitando su intervención ante una situación que se viene dando desde julio pasado y que impide el avance de trámites con el Instituto de Previsión Social (IPS), cuando los jubilados realizaron parte de sus aportes a Nación y por eso tienen que hacer el trámite de reconocimiento de servicios.

En la misiva elevada el pasado lunes, señalan que las autoridades del IPS “se niegan a recibir los reconocimientos de servicios provenientes de la caja nacional (Anses) debido a que dicha institución digitalizó los mismos y ya no cuenta más con el expediente de papel”.

Aseguran, además, que “no sabemos las razones de por qué no los reciben, cuando están en juego los derechos y garantías constitucionales de los futuros jubilados, ya que si no cuentan con dichos expedientes nacionales no podrán obtener sus beneficios, como así también en muchos casos el IPS no cumplirá con medidas cautelares si es necesario contar con el expediente nacional”.

Al respecto, insistieron en que “el derecho que los asiste a los futuros beneficiarios es de naturaleza alimentaria y tiene el amparo constitucional del artículo 14 bis de la Constitución Nacional”.

Desde este grupo de abogados previsionalistas señalaron que hubo un encuentro entre las autoridades del IPS y de Anses por el tema de la digitalización de los expedientes, y que no llegaron a un acuerdo.

En definitiva, este es el principal problema que enfrentan, aunque no el único. También enumeraron una serie de dificultades para el ejercicio de su profesión, entre las que se encuentran las pérdidas de expedientes, demoras para las vistas, retraso en los trámites y demoras en los pagos.

Por todas estas razones solicitaron la intervención del Colegio de Abogados, para que este último solicite una audiencia con la interventora del IPS para encontrar una solución a esta situación.