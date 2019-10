Panorama político

Valdés reconoció que a Macri “le faltó política, como lo hace ahora. El Presidente tiene una visión macropolítica global que no la tiene nadie, pero por ahí le faltó el diálogo cara a cara, escuchando a la gente y a los socios políticos”.

En este contexto, evaluó qué podría suceder si gana Alberto Fernández e indicó que “tener un signo político amigo es mucho mejor. Tenemos logros que el otro signo nunca nos dio. Por ejemplo, las regalías de Yacyretá, nos pagaban mil por ciento menos, antes no cobrábamos y ahora sí”; y agregó que “eso nos permitió no trasladar el costo a la tarifa energética este año, y que la tarifa de la industria sea más barata que en otras provincias de la región”.

“Nosotros pensamos en el bienestar de la provincia en los próximos dos años mirando a futuro, y tenemos que discutir sobre las políticas que tenemos que pensar”, subrayó Valdés.

“Tenemos que pensar en las economías regionales y sus actores para hacer un nuevo pacto correntino de crecimiento, independientemente del gobierno que venga, necesitamos un pacto con la sociedad del desarrollo y crecimiento”, enfatizó el mandatario.