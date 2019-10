Reclaman corte de pasto en el Jardín y Quinta Ferré

Vecinos de los barrios Quinta Ferré y Jardín piden la ejecución de algunos trabajos de limpieza en diversos sectores, ya que aseguran que no se realizan hace tiempo y se generan complicaciones.

Habitantes de ambas barriadas coinciden en el reclamo y comentaron que hay espacios verdes que se encuentran abandonados y con el pasto muy alto, más aún después de algunos días lluviosos que hubo la semana pasada.

Del mismo modo, piden a las delegaciones municipales que realicen tareas de limpieza y desobstrucción de zanjas, ya que temen que si vuelve a llover, el agua no pueda correr con normalidad y eso cause dificultades a los frentistas.