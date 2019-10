Denuncian brutal golpiza de policías propinada al hijo de un ex intendente

El hijo del ex intendente de la localidad de Santo Tomé, Carlos Raúl Farizano, debió ser trasladado al hospital luego de las lesiones que sufriera por la golpiza de un grupo de policías durante una fiesta de Halloween.

El hecho fue denunciado a través de las redes sociales por la madre del joven de 18 años. Se trata de Raquel Omastott quien en la publicación subió las fotos del chico agredido exhibiendo los moretones y lesiones.

Rápidamente, se viralizó y solamente hubo voces de repudio contra los agresores. “Qué se debe hacer cuando la Policía, que es la encargada de la seguridad de nuestros hijos, actúa con violencia y golpea entre 3 a un chico de 18 años”, se preguntó en la publicación y contó el hecho. “Un chico que jamás sale, que decidió ir al bendito baile de disfraces para pasar un rato con sus amigos no lo dejan pasar de la entrada y lo agarran entre 3 policías. Le pegan de una manera brutal, lo llevan esposado con un ataque de asma, que apenas podía respirar. ¡¡¡Todo eso le paso a mi hijo anoche!!! Mi hijo es un chico sano que jamás sale, no toma, ni siquiera fuma y la Policía, encargada de nuestra seguridad y la de nuestros hijos, actúa con abuso de poder cuando sólo exigía que dejaran pasar porque estaban todos apretados como ganado”.