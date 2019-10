Regatas se quedó con el clásico y se aseguró un lugar en los playoffs

Fernando Barreto

En un emotivo clásico correntino, Regatas venció anoche como visitante a San Martín por 91 a 79 y se clasificó para disputar el pasaje al Final Four por la zona A del Súper 20 de la Liga Nacional de Básquetbol (LNB).

El duelo entre invictos se resolvió en el último cuarto cuando Regatas encontró una fórmula segura para llegar al gol: asistencias de Fabián Ramírez Barrios (16 puntos y 6 asistencias) y definiciones de Javier Saiz (goleador con 20 tantos).

En ese pasaje (parcial de 20 a 5 para el Fantasma), fue el único momento en que San Martín perdió la línea de juego, equivocó los caminos en las ofensivas y terminó cediendo su localía.

El Rojinegro comenzó de gran manera el partido. Logró superar la presión defensiva que intentó realizar el rival y con buena circulación de pelota encontró tiros cómodos de tres puntos para adelantarse rápidamente 11 a 2.

Regatas contestó corrigiendo la defensa y anotando a través de Saiz para pasar a ganar 19 a 18, aunque sobre el cierre San Martín volvió a dominar las acciones gracias a algunos contraataques.

El segundo segmento fue equilibrado. La labor goleadora de Sebastián Acevedo le dio una mínima ventaja a San Martín, pero Regatas contestó con Ramírez Barrios para llegar a la paridad en 42 después de un doble anotado por Saiz.

La tercera parte del cotejo inició con Regatas tomando el control del encuentro con la efectividad de Adonys Herniquez (3 triples de los 5 que anotó) y otro buen pasaje de Ramírez Barrios.

Parecía que el visitante (llegó a tener 9 puntos de ventaja) podía quebrar el cotejo, pero Brian Fitzpatrick primero y Jon Fuller (goleador de su equipo con 18 puntos) pusieron en juego a San Martín.

La paridad se mantuvo en el inicio del cuarto final. Un triple de Acevedo adelantó al Rojinegro 66 a 63. Logró mantenerse arriba hasta el 74 a 71 y partir de allí comenzó a cambiar el encuentro.

Una conversión de tres puntos, anotados por Ramírez Barrios, le hizo ganar en confianza a Regatas que solidificó su defensa y leyó muy bien las ofensivas.

Saiz se hizo dueño de la zona pintada. El pivote cordobés fue buscado por sus compañeros en esa posición y se encargó de transformar los pases en gol.

La diferencia se fue ampliando frente a un San Martín que se apresuró en algunas ofensivas, no tuvo efectividad y no hizo otra cosa que favorecer al andar del Fantasma.

Regatas ganó el primer clásico de la temporada. Lo hizo como visitante y además se aseguró un lugar en los playoffs donde se medirá con el otro equipo que clasifique en el grupo.