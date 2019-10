Macri: “Digamos la verdad, hace poco Alberto decía que Cristina destruyó la economía”

Se concretó ayer el primer debate presidencial de cara a las elecciones del 27 de octubre. Todas las miradas estaban puestas en el presidente Mauricio Macri y el candidato del Frente de Todos, Alberto Fernández.

El jefe de Estado soportó estoico la embestida, por momentos, de los otros cinco candidatos. Y eligió medirse contra Alberto, a quien le recordó su pasado crítico con Cristina Fernández de Kirchner.

Durante su exposición a lo largo de los diferentes bloques temáticos, Macri presentó sus propuestas e intercambió posiciones con los postulantes restantes, Alberto Fernández (Frente de Todos), Roberto Lavagna (Consenso Federal), Nicolás del Caño (Frente de Izquierda), Juan José Gómez Centurión (NOS) y José Luis Espert (Despertar).

Apenas inició el debate, Alberto acusó de mentiroso a Macri y le recordó lo sucedido en 2015.

El Presidente buscó defenderse, con datos, en uno de los puntos más cuestionados de su gestión: la deuda.

“Dos de cada tres pesos que tomamos de deuda fueron para pagar la deuda del gobierno anterior”, le enrostró.

Tuvo buen final al recordarle a Alberto el ADN del kirchnerismo. “Lamentablemente hemos visto que volvió el dedito acusador, volvió el atril, volvió la canchereada. El kirchnerismo no cambió. Por más de que se oculte y trate de mostrarnos algo distinto es lo mismo”.

Más allá de cierto nerviosismo inicial, que le hizo desperdiciar segundos en sus primeras intervenciones, con el correr del debate Macri mostró su gimnasia en este tipo de presentaciones. Fue, por lejos, el candidato que más debatió de los que competirán por la presidencia. Nunca se salió de eje, pese a que por momentos debía soportar un 5 contra 1.

En esa línea, el candidato de Juntos por el Cambio eligió ir dejando una serie de palabras y frases asociadas a la propuesta de Juntos por el Cambio: verdad, decencia, respeto, libertad, equipo. Y en cada tema se iba diferenciando del pasado y procuraba recrear alguna expectativa.

“Me alegra y sorprende que el Frente de Todos hable de corrupción. También que Alberto Fernández diga que yo destruí la economía cuando hasta hace muy poco decía que la presidenta Kirchner la destruyó. Digamos la verdad. Lo mejor que podemos hacer es decir la verdad a la gente”, pidió.

En otro eje del debate, el Presidente le habló al electorado: “Tres años y medio es muy poco tiempo para enderezar décadas de políticas erróneas. Depende de nosotros. Yo estoy convencido de que podemos, que vale la pena, que este octubre histórico nos tiene que encontrar dando vuelta la historia para siempre. Los espero a todos. Gracias”.

“Con lo cual todo esto depende de nosotros. Sabemos que tenemos problemas, pero volver a traer los problemas del pasado no nos va a ayudar. Tenemos que confiar en nosotros mismos y en lo que hemos podido hacer. Hoy tenemos otra cultura del poder”, agregó.

Volvió a chicanear a Alberto Fernández, al manifestar: “El Frente de Todos dice que le interesa la educación, pero ocultaron todas las mediciones durante sus gobiernos”.

En otro tramo del debate, Macri llamó a lograr un “consenso” para tener una economía “estable” en el próximo período y abogó por la igualdad de género

El mandatario le pidió al electorado que “sigamos trabajando juntos y logremos resolver juntos los problemas que faltan” en el país, después de un primer mandato en el que logró, dijo, “resolver muchos problemas”.

En el bloque sobre relaciones internacionales, el jefe de Estado recapituló: “Cuando llegamos, Argentina era uno de los países más aislados del mundo y su socio estratégico era Venezuela, pero desde 2015 cambiamos, me dediqué a trabar una relación de confianza con los líderes del mundo y revitalizamos el Mercosur”

“Todo esto lo hemos hecho con una única visión y objetivo: trabajo argentino en el mundo”, definió.

Sobre la situación en Venezuela, recordó que la ex mandataria Cristina Fernández “condecoró con la orden de San Martín al dictador (Nicolás) Maduro”, mientras su gestión, subrayó, “reconoció” al presidente designado Juan Guaidó, por lo que dijo que “en esto no puede haber dobles discursos: se está con la dictadura o la democracia, y la neutralidad es avalar la dictadura”.

Por otro lado, Macri señaló que tiene “claro” que “defender la familia argentina es enfrentar al narcotráfico” y que, en ese sentido, le “preocupan algunas definiciones que hemos encontrado en la oposición”, en referencia a la advertencia del candidato a gobernador bonaerense del Frente de Todos, Axel Kicillof, que había dicho que “hay gente que se dedica a vender droga porque se quedó sin laburo”.

Por esa última declaración del postulante opositor, el mandatario expresó que “imagina” que Kicillof “va a poner una narcocapacitación en todas las escuelas”.