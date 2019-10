“Somos un equipo nuevo, en construcción”, destacó Vadell

El director técnico de San Martín, Diego Vadell, tras la derrota sufrida el domingo a manos de Regatas Corrientes, en el clásico de la ciudad disputado en el Fortín Rojinegro, reconoció que “hay que seguir trabajando porque somos un equipo nuevo y cometemos errores”.

El traspié en el clásico le puso un freno al gran inicio del Súper 20 de San Martín, ahora con una marca de 5 triunfos y 1 caída dentro del Grupo A.

En zona de vestuarios, tras perder 91 a 79, Vadell reconoció que “Regatas jugó mejor la última parte del último cuarto, nos quedamos sin gol, no pudimos anotar tiros claros que tuvimos”.

Vadell en declaraciones a Simplemente Básquet se refirió a los aspectos que desnivelaron el juego a favor del elenco dirigido por Lucas Victoriano. “Nos faltó claridad para leer mejor lo que estaba haciendo defensivamente Regatas, no podíamos desequilibrar para generar tiros buenos y no tuvimos efectividad, fuimos intermitentes y no pudimos estar al ritmo del score que tenía Regatas”, expresó el DT.

“Jugamos muy bien en el final del tercer cuarto y en el inicio del último, pero cuando vuelven al campo Ramírez Barrios, Saiz y Henríquez no tuvimos la misma dinámica en ataque”, remarcó Vadell, en alusión al parcial que dominó el Fantasma por 28-18.

Algo similar ocurrió en el juego previo ante Estudiantes de Concordia, aunque con victoria local del Rojinegro. Acerca de esto, Vadell profundizó que “tenemos que trabajar un poco más, porque nos falta un poco de conocimiento entre nosotros para los minutos finales y salir mejor con un toque de talento ya que tenemos jugadores. En el partido anterior pudimos lograrlo, pero cuando te ponen un rival de una jerarquía superior como es Regatas, que jugó un gran partido, no pudimos solucionar esos problemas”.

Uno de los goleadores de San Martín es “JC” Fuller, quien no estuvo en gran parte del último cuarto, tras la consulta Vadell respondió que eso se debió a que “Solanas estaba jugando muy bien y era difícil sacarlo porque no lo podían defender. Los jugadores cuando están desplegando su virtud trato de sostenerlos en el campo. Los minutos que no estuvo Fuller se los ganó bien Solanas”.

Para finalizar el entrenador volvió a remarcar que son un equipo en construcción. “Somos un equipo nuevo, en construcción, que estamos teniendo una química inicial muy buena, nos sentimos bien, pero después todas las noches hay que presentarse y tratar de combatir ante el rival. Regatas, para mí, es el rival de mayor jerarquía de nuestra zona, no pudimos pero hay que seguir trabajando porque somos un equipo nuevo y cometemos errores”, concluyó.