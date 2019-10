Mercedes: Cemborain acusó al intendente Caram de una millonaria malversación de fondos

El 1° de mayo de 2019 tras la renuncia de Elvira Sánchez, Diego Caram asumió como intendente de Mercedes siendo parte del mismo proyecto político que iniciara Víctor Cemborain en 2013 cuando resultó electo. Sin embargo esa relación atraviesa serias turbulencias con unas serie de sospechas de corrupción.

En la mañana de este martes 15, Cemborain fue el encargado de hacer pública su disconformidad. "Se están llevando 5 millones de pesos deshonestamente del Municipio", expresó a la prensa según publicó el portalTuMercedes.coma tiempo que pidió que los implicados "den una explicación".

Además según el ex intendente, hay trabajadores que cobran en total 74 planes que le cuestan a la Comuna 1 millón de pesos por mes.

El sueldo de Caram también fue un eje de comentarios: "El otro día escuché una bravuconada de nuestro ex Gobernador diciendo una barbaridad, que el Intendente cobraba 150 mil pesos (...), empezamos a investigar y realmente es cierto". Cemborain reiteró en la necesidad que el intendente explique los motivos del aumento, ya que inicialmente era de 82 mil y "no hay plata para nadie, no hay plata para obras, no hay plata para aumentos de sueldos".

El ex intendente aseguró que les costó mucho "llegar al Municipio", y que por eso "tenemos que cuidar porque así como se gana también se pierde".

Diego Caram, presente en la conferencia, se mostrósorprendido por las declaraciones: "Esto no lo esperaba, me invitaron para otra cosa". "La liquidación se hace en base a las normas que están no hay ninguna disposición mía que me haya otorgado ningún haber, cuando se aumentan los concejales automáticamente se aumenta a nosotros como a todos los funcionarios, está todo en liquidaciones y pueden preguntar; me sorprende porque hay una normativa y un conocimiento de la reglamentación, no hay ninguna disposición nueva que haya hecho que esto cambie", publicó TuMercedes.com.

No obstante, el intendente se comprometió a investigar la lista de 74 planes de la que habló Cemborain.