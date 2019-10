Cemborain denunció planes truchos y un sobresueldo, pero Caram lo refutó

El ex intendente y presidente de Cambio Solidario, Víctor Cemborain, había convocado para ayer a una conferencia de prensa en la sede partidaria. Allí, ante el intendente Diego Caram, denunció que en el Municipio desde hace varios meses presuntamente están abonando unos 74 planes trucos y que esto ya representó unos $5.000.000 de fondos comunales. Además, acusó al Jefe comunal de cobrar más de lo que le corresponde. Después, pidió tanto al Concejo como a la Fiscalía que investigaran el caso. Por su parte, el titular del Ejecutivo, primero verbalmente y luego en una carta, negó las acusaciones en su contra.

Periodistas de distintos medios de la ciudad, integrantes del partido, funcionarios y hasta el actual Jefe comunal se congregaron para escuchar qué iba a manifestar Cemborain, el líder de la agrupación partidaria por la cual fue concejal, intendente y jefe de Gabinete de la Municipalidad. Cargo al cual renunció el pasado 30 de abril, junto con su esposa, que en ese momento era intendenta.

Precisamente por ello, Caram, que era viceintendente, asumió el 1° de mayo como titular del Ejecutivo Municipal. Desde aquel momento y hasta ahora, más allá de algunas versiones cruzadas que surgieron por la conformación de la alianza para competir por bancas en el Concejo, no hubo quejas públicas entre Cemborain y Caram. Por eso, el actual intendente dijo que aceptó concurrir ayer a la conferencia en la que creía que iba a pronunciarse un apoyo a los candidatos a concejales por Cambio Solidario.

Ese parecía ser el sentido en el inicio de la conferencia cuando Cemborain recordó “lo mucho que nos costó” poder triunfar con Cambio Solidario, obteniendo la intendencia en dos períodos consecutivos. Al mismo tiempo, destacó los buenos resultados obtenidos en los últimos comicios. Los atribuyó a “que supimos contener a los socios (partidarios) y cumplimos con nuestra palabra”.

A partir de ahí, el tono de la alocución cambió y contó que había escuchado que un ex gobernador señaló que el intendente de Mercedes cobraba $150.000. “Dije: es una barbaridad, no puede ser”, indicó Cemborain. No obstante, afirmó que “empezamos a investigar y resulta que es cierto”. “Me gustaría que el intendente comunique cómo hizo para aumentarse tanto el sueldo si no hay plata para nada, para obras, etcétera”, especificó Cemborain haciendo referencia a Caram que se encontraba a pocos metros de él.

Inmediatamente después, manifestó que le gustaría que el Jefe comunal y sus allegados explicaran a la comunidad sobre el presunto pago irregular de 74 planes sociales. Beneficios que definió como “truchos” porque, según el dirigente de Cambio Solidario, las personas que figuraban en las listas que exhibió, no trabajaban y tampoco cobran dinero del Municipio.

Los Fernández y perdón

Luego, según pudo saber El Litoral, Cemborain se refirió a los comicios del próximo 27 de octubre. Pidió cortar boleta para apoyar la fórmula presidencial Fernández-Fernández, pero no a los candidatos a concejales de Cambio Solidario, el partido del cual es uno de los fundadores.

Y ya en el tramo final de su alocución, el ex intendente expresó: “Así que ‘Tape’ (Caram) si esto es mentira, te pido mil perdones”. Pero de ser verdad, ratificó que tanto el Jefe comunal como los integrantes de su equipo deberán dar explicaciones.

Tras terminar su exposición, Cemborain entregó una copia de la lista de presuntos planes truchos al edil que preside el Concejo y pidió públicamente que en ese ámbito se investigue. Inmediatamente, al ser consultado Caram por los medios de prensa de la ciudad, el actual titular del Ejecutivo aclaró que su sueldo se calcula en base a las dietas de los concejales lo cual está reglamentado en la Carta Orgánica. Asimismo, sostuvo que vino a la conferencia porque pensó que era para expresar apoyo a los candidatos de Cambio Solidario y ante las reiteradas consultas sobre su relación con Cemborain repitió: “Yo no hablo mal de nadie”.

Seguidamente, según lo manifestado por el ex intendente a Impacto Corrientes, también concurrió a la Fiscalía para solicitar que se investigue el caso.

En tanto, Caram emitió horas después una carta abierta dirigida a los pobladores de Mercedes (ver recuadro).