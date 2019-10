Ex combatientes de Malvinas de distintos lugares se reunirán en Goya y Cruz de los Milagros

El mes próximo, más precisamente los días 16 y 17, se realizará en Goya y Cruz de los Milagros el encuentro de ex combatientes de Malvinas pertenecientes a la Compañía de Ametralladoras Pesadas 12,7 del Bico de la Infantería de Marina. Denominado Encuentro héroe “Ramón Antonio Meza”, en homenaje al soldado de Curuzú cuyo cuerpo fue identificado en el cementerio de Darwin en julio de este año, el evento reunirá a más de 150 personas de distintos puntos del país. La primera jornada transcurrirá en suelo goyano donde, entre otras actividades, se presentarán 10 libros sobre el conflicto. Mientras que la segunda jornada se desarrollará donde se encuentra emplazado el museo de Malvinas de Corrientes.

En una conferencia de prensa que se realizó ayer en el Salón de Acuerdos de la Municipalidad de Goya, presentaron oficialmente el cónclave de veteranos de guerra que se llevará a cabo el próximo mes en las dos poblaciones citadas.

El viceintendente Daniel Jacinto Avalos y uno de los organizadores, el ex combatiente y autor de varios libros, Ramón Mendoza, adelantaron lo que será la grilla de actividades para los dos días. Al respecto, indicaron que el sábado a las 9 será la bienvenida de las delegaciones con móviles de la Dirección de Tránsito “abriendo y acompañando la caravana desde inmediaciones de la catedral. La misma estará precedida en su marcha por un vehículo de los bomberos.

Los ex combatientes se dirigirán al edificio municipal y allí serán recibidos por el Intendente. Posteriormente, seguirán al predio Costa Surubí, donde se hará el acto de apertura. Luego se servirá un almuerzo de camaradería que será amenizado por un festival musical. En tanto, las actividades se reanudarán a las 18 con la presentación de 10 libros en la Casa de la Cultura. La cena se realizará en Costa Surubí donde también harán entrega de reconocimientos y el cierre de la jornada lo marcará un show musical.

El domingo 17, en tanto, las actividades se iniciarán en Cruz de los Milagros. Allí, desde las 10, los ex combatientes serán recibidos por las autoridades municipales y fuerzas vivas. Luego, recorrerán la localidad y visitarán el museo de Malvinas “Ramón Orlando Mendoza”.

Posteriormente habrá un almuerzo, festival chamamecero y con la despedida de las delegaciones concluirá el encuentro malvinero.

Organización

Entre otros pormenores de la organización del encuentro, uno de los impulsores y anfitrión, Ramón Mendoza, indicó que sus camaradas “en la actualidad ya se juntan en distintos lugares del país”, pero a partir de la apertura del museo que lleva su nombre en Cruz de los Milagros, prometieron visitarlo. Asimismo, la idea de hacer el evento “se potenció cuando se identificaron los restos de Ramón Meza, caído en combate”, expresaron desde la organización.

También destacaron que ya son más de 150 los malvineros que confirmaron su presencia y aclararon que en esta ocasión el encuentro es sólo de ex integrantes de la compañía de Ametralladoras Pesadas, “porque de no ser así, vendrían miles”.

Malvinas Cultural

Una de las actividades destacadas será la presentación de libros el sábado 16 a las 18 en el Patio de las Palmeras de la Casa de la Cultura de Goya, denominada “Malvinas Cultural en Goya”. La seccional local de la Sade (Sociedad Argentina de Escritores) será la encargada de moderar y presentar a los autores.