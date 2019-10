“Vengo a aportar mi granito de arena”, sentenció Marino Ceruti

La temporada 2019 - 2020 del Torneo Federal de Básquetbol se pondrá en marcha mañana. Uno de los buenos protagonistas que tendrá la competencia es el experimentado alero Mariano Ceruti que defenderá la casaca de Amad de Goya.

“El viernes arrancamos el torneo ante un gran rival y queremos estar a la altura de las circunstancias. El último amistoso ante Villa San Martín tuvimos momentos de muy buen básquet y eso me deja un poco tranquilo”, comentó el sunchalense que fue campeón de la Liga Nacional con Libertad de su ciudad natal.

“La palabra ascenso es demasiado rápida para decirla. Recién vamos un mes de pretemporada y todavía no jugamos de manera oficial. El ascenso aún no existe, nuestro objetivo es el viernes, empezar ganando y con el trascurso del torneo iremos viendo. Hay que mantener los pies sobre la tierra más que nada”, relató el jugador que visitó la casaca de San Martín de Corrientes en el desaparecido Torneo Nacional de Ascenso.

El debut de Amad en el Federal se dará mañana cuando desde las 22.00 recibirá a San Martín de Curuzú Cuatiá.

Luego reconoció que “al principio sufrí bastante con la pretemporada, la primera semana sobre todo, que tuve una sobrecarga en los aductores pero después una vez que agarré ritmo todo mejoró. Esta pretemporada fue dura pero linda a la vez”.

Por último, “Bebo” sostuvo que “mi rol en el equipo va ser como el de todos, sumar para el equipo. Si bien la experiencia ayuda a que en algunos momentos tenga una marcha más. Vengo a ayudar como todos, aportar mi granito de arena”.