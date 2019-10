Alfaro probó una formación para jugar con Racing y Tevez se movió diferenciado

El entrenador de Boca Juniors, Gustavo Alfaro, dispuso ayer un entrenamiento en el centro deportivo de Ezeiza con un ejercicio táctico, donde paró un equipo para enfrentar a Racing mañana en La Bombonera, por la Superliga del fútbol argentino, mientras que Carlos Tevez trabajó de manera diferenciada.

El once que paró el entrenador boquense formó con Esteban Andrada; Marcelo Weigandt, Paolo Goltz, Junior Alonso y Frank Fabra; Sebastián Villa, Jorman Campuzano, Nicolás Capaldo y Agustín Obando; Emanuel Reynoso; y Franco Soldano.

De esta manera, el arquero Andrada, seguro titular el martes próximo ante River por la revancha de una de las semifinales de la Copa Libertadores, será de la partida.

El resto de los que jueguen ante la Academia seguramente no estarán en el superclásico copero, con la excepción de Franco Soldano, quien pelearía un lugar con el venezolano Jan Hurtado para la revancha ante el Millonario, si es que Alfaro utiliza un punta fijo. La otra opción es que ponga un volante y ese lugar lo ocupen Tevez o Mauro Zárate.

Tevez hizo ejercicios livianos en una de las canchas del complejo que Boca tiene en Ezeiza. El “Apache” volvió a entrenarse en forma diferenciada al resto de sus compañeros, con una mejoría respecto de la práctica del martes, cuando sólo cumplió tareas en kinesiología. El ex Juventus padece una molestia en su gemelo derecho, pero no correría riesgos su presencia en el partido decisivo por la Copa Libertadores del martes 22, donde tendría muchas chances de ser titular.

Para el encuentro ante River, Gustavo Alfaro ya tiene ocho jugadores que van a estar desde el arranque, que serán Esteban Andrada, Julio Buffarini, Lisandro López, Carlos Izquierdoz y Emmanuel Mas; Iván Marcone, Alexis Mac Allister y Eduardo Salvio.

Los otros tres lugares tienen cinco aspirantes que son Mauro Zárate, Carlos Tevez, Agustín Almendra, Jan Hurtado y Franco Soldano.

El delantero Ramón Abila, en tanto, ayer se movió en campo y con la pelota, en busca de recuperarse de su molestia en el músculo sóleo derecho y de ganarse un lugar. La mejora de “Wanchope” en lo físico es lenta, pero podría estar en el banco de relevos ante River.

El mismo caso, pero aún más complicado, es el de Daniele De Rossi, quien arrastra una molestia en el isquiotibial derecho.

Tanto “Wanchope” Abila como De Rossi, más allá de sus escasas posibilidades de jugar, estarán en la lista de concentrados para el cruce ante River.

Boca volverá a las practicas hoy a las 10 en Casa Amarilla y por la tarde el plantel quedará concentrado en el Hotel Madero.

Boca Juniors, único líder e invicto de la Superliga, jugará de local ante Racing mañana desde las 21.10, por la décima fecha y con el arbitraje de Fernando Echenique.

El próximo martes, en La Bombonera, el Xeneize enfrentará desde las 21.30 a River por el desquite de una de las semifinales de la Copa Libertadores 2019, con la difícil misión de revertir la derrota por 2-0 en la ida, el pasado 1 de octubre en el estadio Monumental.