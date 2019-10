Acto por el Día de la Lealtad: anuncian que Alberto Fernández arribará el miércoles

Junto con el diputado nacional Agustín Rossi y el electo gobernador de Chaco, Jorge Capitanich, cientos de peronistas correntinos festejaron ayer el Día de la Lealtad Popular frente a la sede del Partido Justicialista de Corrientes.

Los candidatos a diputados por Corrientes del Frente de Todos, José Aragón, Nancy Sand, Fabián Borda y Nancy Esteche, y el delegado normalizador del partido, Julio René Sotelo, compartieron escenario

En su discurso Jorge Capitanich anunció que el próximo miércoles por la tarde Alberto Fernández realizará el acto de cierre de campaña en el Club Atlético Sarmiento. “Estamos haciendo el esfuerzo para que también Cristina Fernández participe de ese acto”, señaló.

El líder justicialista chaqueño destacó que “esa lealtad es la que nos hace sentir orgullosos de todo lo que fuimos capaces de hacer en nuestra historia para ampliar derechos, para garantizar conquistas sociales y mejorar la vida del pueblo argentino.

Por su parte, el diputado Agustín Rossi dijo que “la lealtad para nosotros es un hecho colectivo. Somos leales con otros, detrás de ideas, valores. Y no hay que confundirla con obsecuencia, los leales tenemos derecho a disentir, los obsecuentes están en primera fila con los vientos a favor y no los encontrás cuando el viento sopla en contra”.

Mientras el delegado normalizador del PJ, Julio René Sotelo, aseguró que “a este peronismo hay que hacerle un monumento. Crecer como movimiento tantos años sin gobernar significa que tienen mística, coraje, doctrina, convicciones. Tenemos que terminar con tantos gobiernos que no representan al pueblo”.