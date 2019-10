Con promos y financiamiento, las tiendas extienden el horario por el Día de la Madre

Tras varios meses de contracción del consumo minorista, los mercantiles preparan múltiples promociones para aprovechar al máximo la celebración del Día de la Madre, y a dos días de la festividad extenderán su horario de atención.

Concretamente, varias tiendas anunciaron a El Litoral que hoy abrirán con horario extendido; y la mayoría ampliará su jornada recién desde mañana, dado que no cerrarán durante la siesta o bien atenderán hasta las 22. Es decir, que todos aquellos que todavía no compraron el obsequio, todavía están a tiempo.

“Recién estamos comenzando a tener más ventas por el Día de la Madre. Los días de lluvia frenaron bastante las compras pero tenemos expectativas de que el boom vendrá en las horas previas. Por eso, el viernes (por hoy) extenderemos nuestro horario de atención por la tarde y el sábado abriremos hasta las 22”, comentó a El Litoral Luciana desde una casa de bijouterie.

Con esa misma expectativa, desde una marroquinería Agustín expresó: “Queda muy poquito para el Día de la Madre así que vamos a aprovechar el movimiento de la gente, y de acuerdo a ello nos extenderemos unos minutos más. Nosotros tenemos más expectativas para el viernes (por hoy), porque el sábado muchos viajan al interior de la provincia”. En lo que respecta a las ventas, señaló que “a diferencia de otros años, todavía tenemos un panorama muy tranquilo”.

En tanto que el gerente de una casa de indumentaria, Marcelo Alcaraz dijo: “Desde que comenzó octubre tuvimos buenas ventas, sobre todo de los paquetes de ofertas en secciones de ropa y lencería. Además, tenemos ofertas con algunas tarjetas, y el plan Ahora 12 con cuotas sin interés”.

Precios

Mientras tanto las vidrieras exhiben las más diversas propuestas de regalos, con un amplio abanico de precios para adaptarse a los bolsillos del asalariado. Sobre todo porque los comerciantes se enfrentan a un consumidor más sobrio en lo que respecta a gastos, y estiman que esto puede deberse a la crisis económica y la incertidumbre que genera las próximas elecciones. En este contexto, los comercios lanzaron promociones llevando más de un producto, planes de financiamiento con algunas tarjetas y no faltan las rebajas de hasta el 50% en productos seleccionados.

Con más precisión, en un breve sondeo, se pudo corroborar que los diferentes rubros brindan propuestas de regalos de entre $200 y hasta más de $2.000. Así por ejemplo, se pueden encontrar adornos a $200, dulces o golosinas a $400, camisones desde $600 o set de lencería desde $1.500, remeras desde los $350 o camisas de firmas reconocidas a $1.300, vouchers de spa desde $400 y más completos a $2.500, y zapatos desde $950 en adelante.

Con costos un poco más elevados, las joyerías ofertan pulseras desde $2.000 y relojes entre $1.500 y $6.000; en tanto que las casas de electrodomésticos brindan descuentos en productos seleccionados como celulares a $7.000 o secador y voluminizador de pelo desde $4.000.

Por otra parte, en lo que respecta a gasto estiman que el consumo promedio por producto será de $1.100. Así lo señala un informe sobre “Proyección de la Demanda Día de la Madre 2019” elaborado para Came por la consultora Focus Market en base a encuesta con base de 7.396 personas.

En ese mismo informe, señalan que los rubros con mayor proyección en la participación de demanda son: indumentaria con un 24%, calzado con un 13%, experiencia con un 12% (en donde incluyen cena, spa, espectáculos) y perfumería, belleza con un 9%. Cabe recordar que continúan disponibles los planes Ahora 12 (3 y 6 cuotas) para los diferentes segmentos. No obstante, se recomienda consultar, debido a que las tarjetas no bancarias no están incluidas en el beneficio.