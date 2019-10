Boca Unidos traslada su buen momento hasta Salta

Hasta Salta se trasladó Boca Unidos para afrontar esta noche su compromiso por la octava fecha de la zona A del Torneo Federal A de fútbol. Desde las 21.30, con el arbitraje del cordobés Jonathan Correa, el rival de turno será Central Norte y la misión seguir por la senda positiva.

El equipo correntino llega a este compromiso como uno de los punteros del grupo, el otro es Atlético Güemes de Santiago del Estero, con 14 puntos producto de cuatro triunfos y dos derrotas.

Enfrente estará un rival que todavía no puede hacer pie en el certamen, reúne 6 puntos con una victoria, tres empates y dos caídas.

Para el compromiso de hoy en el estadio “Gigante del Norte” entrenador Daniel Teglia dispuso ratificar la confianza a la formación titular que el último domingo le ganó en Corrientes a Defensores de Belgrano de Villa Ramallo 2 a 1. Será la primera vez en la temporada que Boca Unidos repetirá los once iniciales, de esta manera intentará consolidar su funcionamiento que lo mantiene como protagonista central en el Federal.

La semana de trabajo que tuvo Boca Unidos fue especial y corta, dado que el jueves por la noche ya tuvo que trasladarse hasta suelo salteno, no pudo concretar una práctica formal de fútbol y es otro de los motivos que llevó al DT a mantener el equipo.

De esta manera, Antonio Medina y Cristian Núñez seguirán siendo los delanteros del equipo, mientras que Miguel Caneo junto a Gabriel Morales (lleva 3 goles en el certamen) los principales volantes a la hora de pensar en la ofensiva.

Mientras que en la defensa seguirá la línea de cuatro con Rolando Ricardone, Ariel Morales, Rolando Huth y Leonardo Baroni. A ellos se suman desde la mitad de la cancha Braian Lluy y Martín Ojeda para conformar la principal estructura defensiva, uno de los puntos a seguir mejorando.

La actuación de Central Norte generó algunas dudas en las últimas semanas y su entrenador Ezequiel Medrán determinó tres variantes en la formación titular buscando darle solidez a su equipo para que pueda sumar su segundo triunfo.

El DT decidió volver a la fórmula que le dio muchas satisfacciones en las primeras fechas, con Osvaldo Young y Joaquín Iturrieta (en lugar de Juan Rivas) en el círculo central. En tanto, por derecha estará Carlos Arriola y por izquierda Franco Piergiacomi. En la delantera hará su regreso el delantero Fabricio “Perla” Reyes, ingresará por Hugo Vargas, quién acompañará a Ronaldo Martínez.

La tercera modificación será en la defensa. Allí ingresará Federico Rodríguez desplazando de la formación a Joel Jiménez.