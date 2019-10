Sólo la mitad de la flota del servicio de remís aplicó hasta ahora la suba de tarifa a $54

Tras la implementación de la nueva tarifa mínima del servicio de remís, que desde el 18 de septiembre debía comenzar aplicarse gradualmente por el total de la flota, desde la Asociación de Remiseros de Corrientes informaron a El Litoral que de las 33 empresas que funcionan, unas 15 firmas aún no aplicaron el nuevo cuadro tarifario.

En tanto, desde la Unión de Taxistas de Corrientes (UTC) informaron a este medio que por el momento desactivaron el plan de lucha en reclamo por la falta de respuesta ante la solicitud de nuevas paradas en el casco céntrico ya que mantuvieron una reunión en la Comuna, en la que se comprometieron a avanzar con el pedido.

A más de un mes de la implementación del incremento de la tarifa del servicio de remís, que pasó a valer $54,50, Juan Castillo, referente de la Asociación de Remiseros de Corrientes, señaló que “hasta el momento del total de 33 empresas, unas 15 no aplicaron el nuevo precio, dado que consideran que hay una leve estabilidad economiza y que todavía pueden afrontar los gastos del servicio”.

Se debe recordar que la implementación de esta nueva tarifa se iba a realizar gradualmente hasta finalizar la totalidad de la flota, pero a un mes de su entrada en vigor, sólo el 50% de los trabajadores modificó el cuadro tarifario.

Taxis

Tras la difusión de las posibles medidas de fuerza que podría aplicar el sector ante la falta de respuesta al pedido de la habilitación de más paradas dentro del casco céntrico, Nicómedes Espinosa, titular de la Unión de Taxistas de Corrientes (UTC) informó a El Litoral que “el jueves mantuvieron un nuevo encuentro con el secretario de Transporte de la Comuna, Jorge Sladek, quien se comprometió a avanzar con el pedido que realizaron e informarles sobre la factibilidad o no de los lugares solicitados”.

Se debe recordar que el sector solicitó 6 nuevas paradas dentro del casco céntrico, ya que según ordenanza, a diferencia de los remises, son los únicos autorizados a contar con puntos fijos, siendo actualmente uno de los disputados en la intersección de calles Junín y San Juan, que de manera informal utilizan actualmente los remises.

Por último, en referencia al plan de lucha que iban a llevar adelante ya que no obtenían respuestas al pedido, Espinosa dijo que “por el momento no la llevaremos adelante, le otorgaremos un poco más de tiempo al funcionario municipal que se mostró comprometido con nuestra solicitud, pero pidió que tengamos un poco de paciencia”.