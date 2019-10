Acciones de sensibilización para poner fin a la polio

El Rotary Club Río Paraná Corrientes organizó una serie de actividades relacionadas a la campaña de concientización por el Día Mundial contra la Polio que se conmemora el 24 de octubre. Una de las acciones de sensibilización se llevó a cabo el pasado viernes y tuvo como protagonista a Rafael Costa, que brindó una charla testimonial en el salón Club Alondra.

“Quiero poner fin a la polio” fue el título de la disertación en la cual Rafael Costa contó al público su experiencia y destacó la importancia de la integración, como así también de la accesibilidad en los espacios públicos.

Cabe recordar que la poliomielitis es una enfermedad muy contagiosa que afecta principalmente a los niños. No tiene cura, pero es prevenible por medio de la inmunización.

“La enfermedad fue determinante en mi vida porque formó mi carácter, pero nunca me quedé. Por eso podría titular este tema como ‘una historia de amor’, en la que primero participaron mis padres (Blanca Norma Villalba de Costa y Walter Rafael Costa de Labat), mi abuela (María Ester Labat de Costa), personas que me marcaron porque nunca me hicieron sentir que yo tenía una discapacidad. También jugaron un papel importante mis hermanos (Horacio y Norma), después, mis compañeros de colegio. También fueron determinantes mis amores, primero mi esposa (Nancy Gabriela Garrido) que falleció por un cáncer, y desde hace 9 meses que conozco a María Irene Araujo, mi compañera”, expresó a El Litoral Rafael Costa.

Asimismo, agregó que “mucho de lo que soy se lo debo a mis grandes amores, que fueron mis hijos Rafael y Emanuel, que tuve con Nancy. Y los que tenemos con María Irene; tenemos a Nicolás, Federico y Paula. Juntos formamos una hermosa familia”.

Dicho esto, remarcó que “aprendí que nunca debemos dejar de hacer, tenemos que seguir trabajando en pos de la integración”. La próxima actividad del Club Rotary será el 24 de octubre en el Teatro Oficial Juan de Vera con “Quiero poner fin a la polio” en concierto.